Gaurdiola, Klopp şi Pochettino, nominalizaţi la premiul The Best pentru cel mai bun antrenor

Spaniolul Pep Guardiola (Manchester City), germanul Jurgen Klopp (FC Liverpool) şi argentinianul Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) se numără printre cei zece candidaţi nominalizaţi la premiul The Best pentru cel mai bun antrenor din lume în sezonul 2018/2019, scrie agerpres.ro.



Guardiola a câştigat titlul, Cupa Angliei şi Cupa Ligii engleze cu Manchester City, Klopp a cucerit Liga Campionilor cu FC Liverpool, iar Pochettino a dus-o pe Tottenham în finala Ligii Campionilor.



Pe lista candidaţilor mai figurează francezul Didier Deschamps, câştigătorul premiului The Best din sezonul trecut, argentinianul Marcelo Gallardo, care a condus River Plate la succes în Copa Libertadores, algerianul Djamel Belmadi, care a condus Algeria la triumful din Cupa Africii pe Naţiuni, sau brazilianul Tite, care a dirijat Selecao către succesul din Copa America.

Iată lista celor 10 antrenori nominalizaţi la Premiul The Best:



Josep Guardiola (Spania) - antrenorul echipei Manchester City;

Djamel Belmadi (Algeria) - antrenorul echipei Algeriei;

Didier Deschamps Franţa) - antrenorul echipei Franţei;

Marcelo Gallardo (Argentina) - antrenorul echipei River Plate;

Ricardo Gareca (Argentina) - antrenorul echipei Perului;

Jurgen Klopp (Germania) - antrenorul echipei FC Liverpool;

Mauricio Pochettino (Argentina) - antrenorul echipei Tottenham Hotspur;

Fernando Santos (Portugalia) - antrenorul echipei Portugaliei;

Erik ten Hag (Olanda) - antrenorul echipei Ajax Amsterdam;

Tite (Brazilia) - antrenorul echipei Braziliei;