GAŢCAN: Nu sunt sechestrat de nimeni, dar am nevoie de reabilitare (VIDEO)

Mesaj de ultimă oră de la Ştefan Gaţcan! Deputatul a avut o primă apariţie publică, după ce PSRM a anunţat că el şi-a depus mandatul. Într-un video înregistrat în vie, Gaţcan spune că nu a fost sechestrat, este împreună cu familia şi are nevoie de reabilitare. De asemenea, deputatul nu a menţionat nimic despre cererea de demisie.



"Stimaţi cetăţeni, mă simt bine, nu am probleme, nu sunt sechestrat. Sunt bine cu familia, rog frumos să nu aveţi grijă, totul este ok. O să fim, pur şi simplu, fără comunicare cu prietenii, căci am nevoie de reabilitare, mulțumesc", a declarat Gaţcan.

Totodată, deputatul PRO MOLDOVA, Sergiu Sîrbu, a menţionat într-o postare pe pagina sa de Facebook că automobilul lui Gațcan încă se află în parcarea Parlamentului.

"El este de negăsit. Vom utiliza toate instrumentele de drept pentru a stopa aceste acțiuni banditești ale lui Dodon și a deputaților servili lui", a menţionat Sîrbu.



Pe parcursul zilei, Ştefan Gaţcan nu a fost de găsit, având telefonul deconectat. Printr-un comunicat de presă, PRO MOLDOVA a anunţat că Gaţcan a fost sechestrat de socialişti şi obligat să depună cererea de demisie.