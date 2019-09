Gata vacanţa, de mâine elevii revin la ore. Cum pregătim copii de școală și cum să trecem peste supraoboseală. Cele mai necesare sfaturi de la Învățatoarea anului

- Când vine un copil în clasa I-a nu vine numai el, dar vine și părintele. Frica de schimbare nu este numai a copilului și de obicei anume frica părinților trece asupra celor mici. Părinții ar trebui să ofere copiilor un confort emoțional pozitiv. Ei trebuie să le vorbească cât mai mult despre școală cu cele mai frumoase impresii. Părinții fac o greșeală când îi sperie pe copii că "las că te duci la școală" și așa apare în imaginația copilului că școala este un lucru neprietenos. Părinții ar trebui cu cel puțin jumătate de an înainte de a merge copilul la școală să le vorbească cu drag despre acest loc, să le facă cunoștință din timp cu învățătoarea și să le facă cunoștință cu spațiul instituției. Când părinții vor face această legătură dintre școala prietenoasă și grădiniță, copii vor vedea că spațiul în care urmează să intre este spre folosul lui și va vedea că la școală nu sunt oameni care îi vor răul, dar îi vor doar binele. Cum ajungem noi la inima copilului? Cu ajutorul părinților. Ei trebuie să ne ajute și să contribuie la acest lucru.

În ajunul noului an școlar, PUBLIKA.MD a realizat un interviu cu Învățătoarea Anului 2018. Rolul de cel mai bun învăţător din ţară în acest an i-a revenit Tatianei Plăcintă, învățătoare la Gimnaziul "Grigore Vieru" din orașul Ialoveni, deținătoare a gradului didactic I.

De mâine, elevii din întreaga țară încep cu mult curaj noul an de studii, iar cei mai mici pornesc pentru prima dată în călătoria prin lumea cunoştinţelor.

- Toți învățătorii ar trebui în primul rând să aibă în clasă un spațiu de recreere. În prima lună, după 35 de minute din lecție este foarte important să dedice 10 minute pentru activități de recreere. Activitățile de relaxare treptat trebuie transferate pentru pauză, iar în așa mod timpul trece mai plăcut și ține copii mai ocupați.

Este bine ca în prima perioadă să nu facem decalajul mare între școală și grădiniță, trecerea asta trebuie să fie mai lentă. Jocul trebuie să fie ca activitate de bază în prima jumătate a anului. Cu încetul deja se trece la alte activități mai dificile pentru ei. Copii se adaptează foarte ușor la școală în momentul în care înțeleg că nu este diferit de ceea ce au făcut până acum.



- Ce trebuie să facă un părinte în prima lună de școală ca minorul să treacă mai ușor de la un regim de vacanță la unul academic?

- Cu o lună înainte de a începe școală, părinții trebuie să pună deșteptătorul cu jumătate de oră mai devreme decât doarme în vacanță. Treptat, timpul de trezire trebuie redus până ajunge la ora de trezire ca a orelor de școală, doar așa copilul poate reveni la regimul obișnuit. Totodată, copii ar trebui deja culcați un pic mai devreme și trebuie de urmat un regim corect de somn.



- Pentru copii de clasa 1 părintele ar trebui să aleagă școala și profesorul sau să meargă la instituția propusă de stat?



- Care sunt cele trei cărți pe care trebuie să le citească un copil de clasele primare?

- Nu aș recomanda la toți copii să citească aceleași cărți. Copii sun diferiți, pentru că sunt care iubesc aventurile, care iubesc poveștile și sunt copii care nu prea le place să citească. Atunci când părintele dorește să procure cărți pentru lectură în primul rând trebuie să își cunoască copilul. Dacă părintele vrea să își facă copilul un bun cititor, atunci trebuie cumpărate cărțile care îi sunt pe plac și doar așa copilul va fi pasionat.

- Recomand părinților ca activitățile extracurriculare să le înceapă din a doua jumătate a clasei I-a, sau chiar din clasa II-a. Mulți părinți încep aceste activități încă de la perioada când copilul are 5 ani, iar asta e bine pentru că ei sunt deprinși cu această activitate, iar când vine la școală el deja este pregătit cu un program mai solicitat. În momentul în care până la școală nu a avut activități, se recomandă deja ca în clasa I să fie lăsat să se adapteze cu școala. Numai când copilul este stabil pe poziție proprie și poate duce singur "ghiozdanul până la școală", doar atunci încadrăm copilul în activități extra curriculare.

- Cum vi se pare ideea ca elevilor să nu li se dea teme pentru acasă?

- Nu aș exclude temele pentru acasă, mai degrabă aș exclude temele excesive. Temele care se dau pentru acasă ele ar trebui să pună în practică cunoștințele acumulate la școală în viața de zi cu zi. Eu aș mai pune temele pentru acasă proiectele de grup. Să cercetezi ceva în comun, să elaboreze, să descopere și să aducă informații care pe el îl interesează. Copii trebuie să facă o legătură între teme cu viața înconjurătoare. Tema pentru acasă responsabilizează copilul, îi dă o aură de om care poartă răspundere pentru ceva.

- Cum vi se pare ghiozdanul elevului, există o modalitate de a-l descărca? - Dacă ar fi să fac o schimbare în sistemul de învățământ la clasele primare, aș opta ca toate temele în scris să fie făcute în clasă și de lăsat caietele în clasă. În acest mod ar ajuta foarte mult copiii pentru a nu fi puși în situația de a aduce zilnic ghiozdanul încărcat. Copilul ar trebui să meargă la domiciliu doar cu o fișă de lectură sau a unui proiect. Programul trebuie făcut în așa fel ca elevii să activeze mai mult în timpul orelor.

- Cum ar trebui părinții să echipeze corect copilul de școală, ca să nu fie o rivalitate între elevi?

- După mulți ani de zile, eu am fost prima care a inițiat uniforma în școală. Eu am zis obligatoriu ca de luni până joi copii trebuie să îmbrace uniforma, iar vinerea este zi liberă. În această zi de vineri copilul are dreptul să se îmbrace singur la dorință pentru a-și crea într-un fel individualitatea. Când un copil îmbracă uniforma nu se vede diferența între copil bogat sau sărac. Îmbrăcați în uniforme, copii nu își fac griji că hăinuțele lor nu sunt mai frumoase sau mai puțin stilate decât a colegilor. Când copii sunt îmbrăcați în uniforme ei își concentrează atenția la lecții, dar nu cu ce să se îmbrace mâine.