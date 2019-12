Gata de sărbători! Sâmbătă vor fi inaugurate Târgurile de Crăciun din Chişinău şi Orhei

Sâmbătă vor fi inaugurate Târgurile de Crăciun din Chişinău şi Orhei, iar concurenţa e mare. În timp ce în Capitală totul pare să fi pornit cu stângul din cauza scandalurilor care nu mai contenesc, Orheiul are doar motive de mândrie. Primarul de acolo promite acces gratuit la patinoar şi carusele, asta în timp ce, la Chişinău, micuţii se distrează pe gratis doar câteva ore pe zi, performanţă obţinută tot cu mare scandal. În acelaşi timp, la Orhei sunt aşteptaţi artiştii unui circ tocmai din Italia, în oraşul condus de Ion Ceban "circul" din Piaţa Marii Adunări Naţionale este asigurat de funcţionarii de la Primărie, care au demonstrat că pot cu mare măiestrie să paseze vina de la unul la altul.

Forfotă mare la Orhei, unde organizatorii lucrează de zor pentru a reuşi să transforme la timp parcul de distracţii de vară în unul de iarnă.



"Instalăm ferestrele. - Va fi gata până în data de 21? - Da, numaidecât. Pentru copii tot".



"Nu e zăpadă, dar o să fie artificială. O să vină de acolo, de sus. Aici va fi un gard şi o să fie ninsoare de asta".



La Orhei va fi instalat şi un patinoar.



"Suntem la prima etapă. Azi i-am dat drumul şi ne străduim ca mâine să fie gata".



Surpriza din acest an este circul "Bonaccini" din Italia. 20 de artişti vor face spectacol în fiecare zi.



"Am adus în premieră maşina transformers care se transformă în robot. Avem "Roata morţii" care a avut succes în multe ţări din Europa. Mai multe nu vă mai spun că trebuie să rămână şi o supriză", a spus directorul Circului Bonaccini, Jurgen Bonaccini.



Primarul de Orhei spune că la Târgul de Crăciun, toată distracţia va fi gratuită, la fel cum a fost şi anul trecut. Târgul, aflat la cea de-a cincea ediţie, va fi deschis zilnic, de la 10:00, la 22:00.



"Ca de obicei, vor fi multe distracţii şi toate gratuite. Mă refer la patru pârtii de săniuş, un patinoar. Avem în acest an şi o supriză pentru toţi moldovenii, avem circul din Italia. Toate aceste se vor petrece de pe data de 21. Vă invit pe toţi la ora 17. Toate vor continua până la sfârşitul lunii februarie", a spus primarul oraşului Orhei, Pavel Verejanu.



Între timp, în scuarul Catedralei de la Chişinău, unde ar urma să fie amenajat anul acesta târgul de Crăciun, este linişte. În schimb, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, intenţia autorităţilor de a crea o adevărată atmosferă de sărbătoare a fost compromisă din start. Primul rateu - desenele cu fete în costume de baie, care apar pe principalul carusel. După mediatizarea cazului, autorităţile au dispus "îmbrăcarea" fetelor cu hârtie. Iar pentru ca ghinionul nu vine niciodată singur, în weekend-ul trecut, în principala piaţă a ţării a ajuns un dinozaur gonflabil uriaş, iar după ce şi acest element a ajuns în gura pesei, reptila a fost alungată din faţa Guvernului.

Distracţia în centrul Capitalei este gratuită pentru micuţi doar în intervalul orei 14:00-17:00, de luni până vineri, în rest, pentru câteva minute de distracţie, părinţii sunt nevoiţi să scoată din buzunare cel puţin 50 de lei.