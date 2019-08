Gata cu vacanţa: Moldovenii care au profitat de minivacanță au revenit la muncă

Mii de moldoveni, care au profitat de minivacanţa oferită de autorităţi cu ocazia Sărbătorilor Naţionale și și-au petrecut odihna pe litoralul Mării Negre de la Odesa, au revenit ieri în țară. Oamenii spun că au profitat din plin de aceste zile libere şi se întorc cu forţe noi, pentru a ieși azi la muncă.



"Cu familia, cu copii, cu nepoții. Toată familia am fost."



"Am fost la Coblevo, normal, ne-am odihnit."



Pentru a face față numărului mare de călători poliția de frontieră şi-a suplinit numărul de colaboratori.



"Pe parcursul a 24 de ore au fost înregistrate circa 2300 unități de transport și 9500 de pasageri. Au fost pornite toate pistele de control. Plus la aceasta au fost pornite și piste opuse fluxului de transport și pasageri", a spus șeful punctului de control Palanca, Denis Mitrea.



Vameşii au instalat și un cort pentru a acorda asistență medicală, în caz de necesitate, celor care traversează frontiera.



"A fost amplasat un cort anti-caniculă unde oamenii au avut parte de apă rece și asistență medicală", a spus a spus șeful punctului de control Palanca, Denis Mitrea.



Cele mai mari cozi la vama ucraineană au fost ieri până la ora 18.00.