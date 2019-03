GATA cu telefoanele mobile la în timpul orelor. REGULA care a apărut în unele licee din Capitală şi ce spun elevii

Tot mai multe şcoli încearcă să-i dezveţe pe elevi de prostul obicei de a utiliza telefoanele mobile în timpul orelor. Chiar dacă profesorii îi roagă, de fiecare dată, pe şcolari să fie atenţi la tema principală a lecţiei şi să renunţe la reţelele de socializare, regula este mai puţin respectată de elevii care scriu mesaje pe sub bănci. Au venit însă şi soluţiile amiabile.

În unele licee, în sălile de clasă, au apărut cutii speciale sau aşa-zisele buzunăraşe destinate telefoanelor mobile.

De jumătate de an, aşa începe fiecare oră de istorie în Liceul "Dante Alighieri" din Capitală. Elevii se aşază în bancă, abia după ce îşi lasă telefoanele în buzunarele de la uşă.



"Sunt numerotate ca fiecare elev să ştie, după numărul de ordine în registru, buzunarul unde îşi lasă telefonul ca să nu apară confuzii privind proprietarul telefonului. Sub îndrumarea noastră ele pot fi luate şi utilizate dacă cineva vrea să se tranforme într-un expert, să caute o definiţie", a menţionat Natalia Ţurcan, profesoară de istorie.



"Am apreciat mult ideea ingenioasă şi mă bucur că a luat amploare. Avem o mămica care le coasă cu îndemanare", a precizat Ala Leca, directorul Liceului Dante Alighieri.



Pare greu de crezut, dar elevii au spus că vor putea rezista fără mobile timp de 45 de minute:



"Mă uitam la oră, la fotografii, la reţelele de socializare. Acum e altfel, mă ajuta să fiu mai atentă şi prind mai multe chestii la lecţii".



"E mare tentaţia căci cel mai gustos fruct e fructul interzis şi atunci când ai telefonul lângă tine te simti cu mai multă încredere în tine".



Iar la Liceul "Mircea Eliade", elevilor li s-a pus la dispoziţie nişte cutii pentru telefoanele mobile.



"Copiii intră în clasă, îşi pun ghiozdanul, deconectează telefonul şi îl pun în lădiţă. Îl iau doar la sfârşitul orelor. Se mai întâmplă că în timpul orelor în ghiozdanele lor să sune telefoanele şi atunci, toată atenţia era la cine în ghiozdan sună acest telefon".



Totuşi, cei mai mulţi dintre profesorii din liceu mizează pe bunul simţ al elevilor. Este cazul Larisei Prisăcaru, învăţătoare de clasele primare.



În ultimii ani, tot mai multe ţări decid să interzică folosirea telefoanelor mobile în şcoli şi licee. Astfel de hotărâri au fost luate în Franţa, Marea Britanie, Canada, Israel şi în câteva state americane şi regiuni din Rusia.