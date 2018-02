Gata cu teancurile de rapoarte! Profesorii au mai mult timp pentru pregătirea lecţiilor

Teancurile de rapoarte au rămas doar o amintire pentru profesori. Ei spun că acum, după intrarea în vigoare a nomenclatorului tipurilor de documentație şcolară, au mai mult timp să se pregătească de lecţii.

Schimbarea este pe placul învățătorilor de la Liceul "Mihail Bîrcă" din satul Mileștii Mici, raionul Ialoveni. Ei trebuie să prezinte 13 rapoarte, cu opt mai puține decât până acum.



"Dacă vorbim de clasa a patra, sincer să vă spun, pentru fiecare obiect, dacă avem cinci obiecte, patru, trei, depinde, cel puțin o oră, dacă am în fața mea toate materialele. Dar dacă mai căutăm la calculator niște informații, plus, minus, cinci ore", a spus Agnesa Popov, învățătoare.



Totodată, profesorii nu mai sunt obligați să facă proiecte pentru fiecare temă predată, așa cum era până acum.



"Am fost în situația de a pregăti nenumărate rapoarte și este foarte dificil pentru un profesor, pentru că în acest timp în care trebuie să te pregătești pentru lecții", a spus Tatiana Movileanu, profesoară de limba și literatura română.



Iar managerii de instituții trebuie să pregătească 26 de rapoarte, în loc de 40.



"Deja avem clar stipulate ce rapoarte avem de întocmit, în ce formă, în ce mod le putem prezenta. Ceea ce până acum era puțin mai vag, mai neclar. Fără a avea un nomenclator clar ne era și mai ușor să ne orientăm", a spus Aliona Pulbere, directorul Liceului "Mihail Bîrcă" Mileștii Mici.



Lista rapoartelor ce trebuie prezentată a fost întocmită în urma discuțiilor dintre reprezentanţii Ministerului Educației și profesori din toată țara.

La sfârșitul anului trecut, ministerul de resort a anunțat mai multe reforme. Printre acestea se numără reducerea disciplinelor obligatorii pentru liceeni sau introducerea unor ore de voluntariat pentru elevii de gimnaziu. Strategia, lansată cu scopul de a moderniza sistemul de învățământ, va intra în vigoare treptat, până în 2020.