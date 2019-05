GATA CU SĂRBĂTORILE! Sute de moldovenii care muncesc peste hotare pleacă înapoi

Au revenit acasă pentru a fi alături de cei dragi de sărbătorile pascale, iar acum pornesc înapoi în străinătate. Sute de moldoveni stabiliți peste hotare zboară zilele acestea în ţările în care şi-au găsit rostul. Cu lacrimi în ochi, aceștia au lăsat în urmă copii, părinți și prieteni.



Ala Horii a venit în Moldova acum trei zile, pentru a-şi revedea rudele şi a-i pomeni pe cei dragi. După sărbători, revine la Milano, unde locuieşte cu soţul deja de 18 ani.



"Am plâns de bucurie, ne-am adus aminte de timpurile vechi. Foarte frumos, foarte frumos. Aici încă se simte omenia și am văzut prietenii vechi, mi-a plăcut", a spus Ala Horii, pasageră.



Iar această femeie munceşte în Italia de 16 ani, iar pe cei doi fii îi vede doar de sărbători.



"Ne-am întâlnit de sărbători, am dovedit și la cimitire cu sărbătoarea. O dată în an se poate de vizitat, de două ori, de vizitat neamurile."



Cu ocazia sărbătorilor, a revenit în Moldova şi această femeie, care nu a mai fost pe aici de aproape 30 de ani. Este stabilită în oraşul Celeabinsk din Rusia şi a revenit pentru a-şi vedea foştii colegi de clasă.



"Am început să redescopăr tradițiile voastre, pentru că pe acele timpuri totul era altfel, nu atât de interesant."



Potrivit poliției de frontieră, de sărbători, vama Leușeni și Aeroportul Internațional Chișinău au fost cele mai aglomerate puncte de trecere. Doar sâmbătă, la aeroport au fost înregistrate peste 11 mii de traversări.



"În perioada sărbătorilor pascale, vorbim despre perioada 28 aprilie - 5 mai al anului curent, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit circa 470 de mii de traversări, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut numărul de persoane a crescut cu 7%", a declarat Alina Pîntea, ofițer superior.



Potrivit datelor statistice, peste 800 de mii de moldoveni muncesc în străinătate.