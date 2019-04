Gata cu mizeria în spaţiile publice. În Capitală vor fi instalate URNE pentru curăţat după animalele de companie

foto: publika.md

Câinele este prietenul omului. În două parcuri din Chișinău vor fi instalate containere speciale cu mănuși și pungi gratuite, astfel încât proprietarii de câini să poată curăța după animalele lor de companie în timpul plimbării. Iniţiativa aparține Primăriei Capitalei. Instalarea urnelor va dura cel mult o lună. Proprietarii câinilor sunt de acord cu inițiativa și speră că astfel orașul va deveni mai curat.



Valentina Dudnic de mai multe ori pe zi merge la plimbare cu cei trei câini, de care are grijă. Femeia i-a luat din stradă, i-a sterilizat și acum îi crește acasă. Ea spune, că nu iese niciodată la plimbare fără pungi, pentru a strânge îi urma patrupezilor.



"La orele şase dimineaţa mergem la plimbare, mai departe, la iaz. Evident, am cu mine pungi pentru a curăţa".



De 18 ani Valentina are grijă de câinii fără stăpân şi încearcă să le găsească o casă nouă. Deseori în timpul plimbărilor se confruntă cu persoane fără scrupule, care refuză să curețe după animalele lor de companie.



"Problema nu sunt câinii, problema sunt oamenii. Chiar şi animalul se comportă aşa, cum a fost învăţat de stăpân".



Pentru a motiva proprietarii de câini sa strângă după animalele lor în timpul plimbărilor, Primaria a decis să instaleze in două parcuri din Chisinău urne speciale, in care proprietarii vor putea arunca excrementele. Iar în apropierea fiecărui recipient vor fi instalate containere cu mănuși și pungi de unică folosință.



Un set din recipient și containerul cu mănuși și pungi va costa 7.000 de lei. Ca proiect pilot, Primăria intenționează să instaleze 20 de urne.



Proprietarii câinilor pe care i-am întâlnit pe străzile orașului, susțin inițiativa. De exemplu, acest bărbat din Elveția călătorește de mai mulți ani cu câinele său în întreaga lume. Indiferent de țara, în care se află, el curăță mereu după prietenul său de companie.



"Proprietarii câinilor trebuie să poartă răspundere pentru ei. Trebuie să avem grijă să strângem după animalele noastre".



Inițial, curățam în fiecare zi, de fiecare dată. Dar atunci când am observat că nimeni altcineva nu face asta, am încetat. Suntem bucuroși de noutate și așteptăm."



Părinții cu copii, care merg la plimbare în aceleași parcuri, salută decizia Primăriei.



Potrivit Codului administrativ, proprietarii animalelor de companie, inclusiv câinilor, care nu curăță după ei în timpul plimbărilor, pot fi amendați cu până la 2.500 de lei.