Gata cu inundațiile pe străzile din oraș. Sistemul de canalizare a fost curățat de noroi

Muncitorii de la Exdrupo au început să cureţe sistemul de canalizare pluvială, iar autorităţile muncipale promit că străzile Capitalei nu vor mai fi inundate după fiecare ploaie torenţială. Specialiştii spun că reţeaua nu a mai fost curăţată de ani buni şi este plină de noroi.

Prima intervenţie a fost făcută pe Calea Ieşilor, unde există cele mai multe riscuri de inundaţie. Muncitorii au scos din conducte 160 de metri cubi de deşeuri.



"Problema este că de mai mulţi ani nu s-au curăţat gurile de ieşire a canalizărilor pluviale. Gurile de ieşire funcţionau în proporţie de undeva zece la sută din capacitatea lor şi acum o să fie curăţate şi o să funcţioneze cum o să fie necesar", a spus Andrian Costin, angajat al Î.M. "Exdrupo".



Şoferii spun că după fiecare ploaie străzile din Capitală se transformă în râuri, aşa că speră că iniţiativa Primăriei să aibă rezultate.



"De obicei sunt inundate bulevardul Renaşterii, sub podul de pe Ismail, acolo se adună multă apă. Aşa e mereu, eu trăiesc în Chişinău de 67 de ani, aici m-am născut şi aşa era la fiecare ploaie."



"Cred că trebuie curăţite gurile de canalizare, să renoveze acest sistem. În oraş trebuie să fie ordine, să se ocupe de asta cei responsabili."



"Ei de fiecare dată le repară, nu ştiu ce le mai fac, dar nu mai scot la capăt, la fiecare ploaie se inundă străzile. Stricăm maşinile, desigur. Când e apa mare nu se vede unde este gaura şi chiar am nimerit şi eu în aşa situaţie."



Fiecare ploaie este o provocare şi pentru locuitorii de pe strada Călăraşi, din Buiucani, acolo unde sistemul de evacuare a apei pluviale are o capacitate prea mică, iar apa ajunge în subsolurile blocurilor şi a clădirilor administrative din zonă.



"Asta este situaţia, de când trăim, din anii `90 undeva, atunci casa s-a dat în exploatare şi de atunci este această problemă."



"Până aproape de genunchi era apa şi se duce toată în grădiniţă. Acolo este imposibil. Când plouă mai tare, aşa e întotdeauna."



Cei de la Exdrupo au deja o soluţie pe care o vor pune în aplicare.



"Noi avem un colector cu diametrul de o mie, urmează să construim un sistem de grilaje pentru colectarea apelor pluviale, ca să fie apa captată, printr-un sistem închis, ca să nu inundăm zona de la Calea Ieşilor", a declarat Andrian Costin, angajat al Î.M. "Exdrupo".



Duminică noaptea, ploaia a făcut ravagii în Capitală. Mai multe apartamente şi subsoluri au fost inundate, iar cea mai gravă situaţie a fost în sectorul Buiucani al Capitalei.