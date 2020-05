Gareth Bale își apără pasiunea. Fotbalistul galez este obişnuit să joace golf

Galezul se apără, dându-l drept exemplu pe starul lui Golden State Warriors, baschetbalistul Stephen Curry, căruia aceeași pasiune nu-i creează probleme."Am vorbit cu medicii și totul este în regulă. Presa consideră că nu este bine pentru mine, că ar trebui să mă odihnesc, iar golful mi-ar putea provoca probleme şi accidentări. M-am uitat cum joacă golf americanii... De exemplu, Stephen Curry joacă, probabil, în fiecare dimineaţă", a spus Gareth Bale.Totodată, Bale se plânge de presiunea exagerată din partea suporterilor grupării madrilene. Suporterii l-au criticat dur pentru prestaţia slabă şi accidentările din ultima vreme. În actualul sezon britanicul a jucat 18 meciuri în diverse competiţii şi a înscris 3 goluri."Cred că ne simţim multă presiune la fiecare meci. Dacă nu joci bine, urmează consecinţe. Am trăit experienţă de a fi huiduit de către 80 de mii de spectatori din stadion pentru că nu am jucat bine.", a zis Gareth Bale.În 2013 Gareth Bale a fost protagonistul celui mai scump transfer din istoria fotbalului până la acel moment. Britanicul a fost achiziţionat de Real Madrid de la Tottenham Hotspur în schimbul sumei uriaşe de 101 milioane de euro.El are un salariu anual în valoare de 17 milioane de euro.