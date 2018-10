"GARDENIA", LA GENEZA ART: Spectacolul a fost jucat în premieră la Chişinău

Premieră de excepție la teatrul "Geneza Art" din Capitală. Regizoarea și actrița Daniela Burlaca a venit în fața publicului cu spectacolul „Gardenia”, inspirat din teatrul polonez. Piesa redă drama a patru femei din patru generații, marcate de urmările secolului XX. Timp în care convețuiesc cu armonia și războiul, sărăcia și bogăția acelei perioade, ies la iveală relațiile dintre mamă, fiică, bunică și străbunică.



„Se străduiau, încercau să mă învețe ce este bine, ce este rău cum să mă comport, câte litere sunt în alfabet, cum să scriu de mână.”



Sala teatrului a fost arhiplină aseară, iar oamenii au rămas încântați de prestația actorilor.



„Chiar avem o plăcere fiindcă îi vedem în dinamică, în creștere, cum se maturizează, se îmbunătățește calitatea actorilor, spectacolelor.”



„Ținând cont că e vorba de Daniela Burlaca care am văzut toate spectacolele ei, știu că ea ea mereu vine cu ceva inedit.”



„Geneza întotdeauna are propria versiune și mai ales când Daniela Burlaca se implică, întotdeauna trebuie să te aștepți la surprize.”



Actrițele spun că nu le-a fost deloc ușor să intre în pielea personajelor.



„Această piesă am descoperit-o fiind la Erevan, în Armenia la un festival de teatru și atunci am zis că acel spectacol, această piesă trebuie să fie jucată pe scena de la Chișinău,știam doar ce rol o să-mi atribiu mie, în rest mie chiar mi-a fost complicat să găsesc trupa potrivită” , a spus actriţa Daniela Burlaca.



„Fiecare personaj trebuie să-l treci prin tine. E greu să îmbraci acea haină, acea soartă, după aia s-o scoți și tot așa la fiecare spectacol”, a spus actriţa, Felicia Sîrbu.



„Este o femeie de la care am învățat că poți să depășești orice și că iertarea, dragostea, respectul și cumva uitarea poate unor chestii te ajută să depășești foarte multe momente urâte”, a spus actrita Dana Ciobanu.



„Descoperi în tine alte laturi, privești lumea altfel, este o dramă, datorită acestui spectacol am descoperit și această latură în mine”, a spus actriţa, Inna Colbasiuc.



„Gardenia” este prima piesă a dramatugului polonez, Elzbieta Chowaniec, montată în anul 2007 la teatrul dramatic din Varșovia. De atunci, a fost tradusă în numeroase limbi și produsă în diferite țări.