Garda de Coastă a SUA a găsit resturi în zona de căutare a submersibilului Titan, dispărut de cinci zile lângă epava Titanicului

Garda de Coastă americană anunță o descoperire în zona de căutare a submersibilului Titan, dispărut duminică, cu cinci oameni la bord, în timpul unei scufundări turistice spre epava transatlanticului Titanic, scrie antena3.ro

"Un câmp de resturi a fost descoperit de un vehicul operat de la distanță în apropierea zonei de căutare a submersibilului Titan, iar autoritățile evaluează informațiile", au transmis oficialii instituției americane pe Twitter.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2