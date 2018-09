Gândaci și produse expirate la o terasă din Mamaia. Ce a găsit un client în mâncare (VIDEO)

Inspectorii OPC Constanța au descoperit, joi, alimente expirate și gândaci în bucătăria unei terase și a unui salon de evenimente. Aceștia au fost chemați de un client care a găsit o capsă într-un șnițel. În urma neregulilor descoperite, salonul și o terasă care aparțin aceluiași administrator au fost închise, scrie libertatea.ro.

Primul control a avut loc la o terasă din Mamaia, după ce un client a reclamat faptul că a găsit o capsă într-un șnițel.

Inspectorii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor au extins verificările și la un salon de evenimente din Constanța. Acolo au fost găsiți gândaci și produse expirate.

"În urma unei sesizări cu o capsă în învelişul pane al unui şniţel, la o terasă din Mamaia, am desfăşurat o acţiune de control, acolo am depistat produse alimentare, care, din declaraţiile angajaţilor, urmau să ajungă la o altă locaţie, unde este un salon de evenimente. Ne-am deplasat şi acolo, unde am găsit o bucătărie infestată cu gândaci, produse alimentare expirate, condiţii de depozitare greu de imaginat, personal indolent şi cred că de aici şi infestarea cu gândaci. Am oprit ambele locaţii temporar, până la remedierea deficienţelor, dar pentru acest administrator vom ridica ştacheta la o înălţime cât de sus putem noi, în aşa fel încât să ştim că în condiţia greu de imaginat în care s-ar întoarce pe piaţă, o va face numai respectând sută la sută cerinţele legale", a declarat Horia Constantinescu, şeful CJPC Constanţa.

Acesta a mai precizat că pentru terasă, amenda a fost de 15.000 de lei româneşti, iar pentru salonul de evenimente, 10.000 de lei româneşti.