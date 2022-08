Gândaci și geamuri bătute în cuie la spitalul din Bălţi. Pacienţii, REVOLTAȚI. Administrația instituției a venit cu o REACȚIE (VIDEO)

Condiții dezastruoase în saloanele Departamentului de Pediatrie a Spitalul Clinic Bălți. Pacienții spun că prin saloane se plimbă gândaci și e căldură insuportabilă, geamurile neputând fi deschise pentru că ar fi bătute în cuie. De altă parte, administrația instituţiei spune că în blocul curativ în care se află Departamentul de Pediatrie au avut loc lucrări de reparații capitale în secții. Totodată, menționează că situația cu insectele nu este în premieră la Spitalul Clinic Bălți și că s-ar publica astfel de fotogarfii pentru defăimarea imaginii instituției.

Mai multe videouri cu condițiile insalubre au fost postate pe o rețea de socializare. Autorii imaginilor se arătat indignați de situaţia din spital.

Administrația Spitalului Clinic Bălți a venit cu o reacție pe pagina de Facebook.

"Blocul curativ în care se află Departamentul de Pediatrie, în ultimii 5 ani, etapizat au avut loc lucrări de reparații capitale în secții. Reparații de acest gen, nu au fost efectuate de peste 35 de ani. Ținem să Vă informăm că au fost renovate saloanele, coridoarele, blocurile sanitare, sălile de pansament, proceduri și tratament, spațiile de joacă și odihnă pentru pacienți. În cadrul instituției medicale, procedurile de dezinsecție se fac conform unui grafic de lucru prestabilit și la necesitate în toate saloanele și departamentele instituției medicale, deoarece sănătatea pacienților este o prioritate pentru instituția noastră. Pentru dezinsecție este utilizat dispozitivul Nocospray, un aparat electric de nebulizare cu capacitate înaltă care folosește ca dezinfectant Nocolyse recomandat de producător și standardele naționale. La moment, instituția dispune de cantități suficiente de substanțe dezinfectante și insecticide necesare pentru respectarea regimului sanitar. Totodată, personalul medical este instruit periodic și la necesitate în vederea păstrării regimului sanitar antiepidemic. Este de menționat faptul că, situația cu insectele nu este în premieră la IMSP Spitalul Clinic Bălți. Începând cu anul 2017, aceleași criterii de defăimare a imaginii instituției sunt folosite periodic prin publicarea diverselor postări la comandă", se menționează în comunicatul emis de administrația Spitalului Clinic Bălți.

Revoltați, internauții au venit cu replici la cele spuse de administrația spitalului:

"Vizitați salonul nr.5, când plouă, nici de duș nu ai nevoie...".

"Plauzibil e ceea ce s-a făcut, dar arătați toată realitatea. Postați poza salonului unde nu se deschide geamul și aleargă gândacii".

"Cu o lună în urmă am fost internată cu copilul la etajul 5. Pe același etaj erau 2 posturi, cu același specific, în unul erau saloane renovate, săli de baie conforme, dar acolo nu erau plasați toți copilașii, ci doar 2-3 care plăteau ca sa aibă condiții mai bune, în rest toți copilașii cu mămicile erau la celălalt post unde condițiile sunt proaste. Din salonul în care am stat am scos noptiera unde se adunau gândacii și noaptea ieșeau prin cameră.

Când duceam vesela după ce mâncam, în locul special destinat erau resturi de mâncare prin care umblau gândacii, am văzut un unul pe o bucată de pâine, am rămas șocată.

Nu am nici un interes să ponegresc imaginea spitalului, dar asta e ceea ce am văzut cu ochii mei fiind internată cu copilul".