Gamurari, despre pozițiile electorale ale PDM, în ce relații este PDM cu partenerii europeni şi care e agenda PDM până la alegerile parlamentare

PDM se caracterizează prin continuitate în promovarea politicilor sale și prin realizarea cu succes a reformelor implementate, rezultatele acestora fiind palpabile pentru cetățenii Republicii Moldova, care și sunt principalii beneficiari. Declarţaia a fost făcută de purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gamurari, într-un interviu pentru Tribuna.

În interviul acordat, Vitalie Gamurari a vorbit despre pozițiile electorale ale formațiuni, în ce relații este PDM cu partenerii europeni, care e agenda PDM până la următoarele alegeri parlamentare, dar și despre alte aspecte importante.

- Unele sondaje de opinie din ultimul timp atestă o creștere a PDM. Prin ce se explică aceasta?

- Rezultatele sondajelor de opinie trebuie privite ca un efect direct al reformelor promovate și a proiectelor implementate de guvernare pe parcursul ultimilor doi ani. Este bine cunoscut faptul că de mai mult timp populația Republicii Moldova pierduse încrederea în clasa politică a țării, în primul rând, din cauza lipsei unor progrese reale, în contextul politicilor promovate. Spre deosebire de alte guvernări, PDM se caracterizează prin continuitate în promovarea politicilor sale și prin realizarea cu succes a reformelor implementate, rezultatele acestora fiind palpabile pentru cetățenii Republicii Moldova, care și sunt principalii beneficiari. Această continuitate se observă și în declarațiile făcute, dar și în logica evenimentelor caracterizate prin consecutivitate.

A fost clar din start că garantarea caracterului inevitabil al unor reforme durabile poate fi asigurat doar prin depunerea unor eforturi întreprinse pentru colectarea impozitelor, a taxelor, astfel fiind combătută evaziunea fiscală, contrabanda etc. Or, în caz contrar, orice intenție de a porni careva reforme și a promova anumite programe la nivel național, s-ar fi soldat cu eșec. În egală măsură, trebuie privită inițiativa de optimizare a cheltuielilor și de sporire a eficienței executivului prin reforma Guvernului, inclusiv prin reducerea numărului de ministere și consolidarea unor servicii. Acestea, de rând cu alte proiecte implementate cu succes, la fel bine cunoscute de public, sunt acel suport care a permis și permite în continuare creșterea PDM în sondajele de opinii.

- Cum a influențat pozițiile electorale ale formațiuni trecerea pe platforma pro-Moldova? Se simt deja careva efecte?

- PDM a fost un partid pro-Moldova din momentul lansării sale, lucru care este bine cunoscut. Or, readucerea sloganului respectiv pe ordinea de zi a activității PDM este legat de faptul că pe parcursul ultimilor ani, partidele politice s-au axat în special pe aspecte de ordin geopolitic, fapt ce a produs efecte negative asupra societății moldovenești, în special dezbinând-o și mai tare pe criterii geopolitice. PDM și-a propus să se axeze pe probleme concrete ale cetățeanului, lucru care ar produce efecte directe și palpabile, promovând o ideologie, obiectivele căreia sunt ancorarea europeană a Republicii Moldova prin intermediul implementării bunelor practici, dar și a valorilor ce au stat la baza construcției europene. Astfel, politicienii sunt obligați să vină cu proiecte concrete, punerea în aplicare a cărora ar aduce beneficii societății in integrum și fiecărui cetățean în parte, indiferent de viziunile și aspirațiile politice ale acestuia. Apropo, această tendință este una care este salutabilă nu doar în Republica Moldova. Practica demonstrează că abordarea unor probleme concrete cu care se confruntă oamenii zi de zi, și nu declarații generale și populiste, sunt așteptările reale ale cetățeanului. Or, experiența recentă a Franței, mă refer la alegerile prezidențiale și cele parlamentare, precum și demonstrațiile recente și poziționarea față de problemele abordate de către clasa politică, sunt un argument în plus în susținerea platformei pro-Moldova de către PDM.

- În ce relații este PDM cu partenerii europeni, după trecerea pe platforma pro-Moldova? În genere, au fost influențate aceste relații de trecerea pe această platformă?

- Din start trebuie să mă expun că trecerea la platforma pro-Moldova este un aspect care nici într-un caz nu afectează relațiile cu partenerii europeni, din simplul motiv că acest concept nu vine să înlocuiască sau să anuleze obligațiile și angajamentele asumate de către Republica Moldova la nivel internațional, în special în raport cu Uniunea Europeană. Or, aceste angajamente sunt asumate de statul Republica Moldova și nu de un partid politic, indiferent de viziunile geopolitice ale acestuia. Odată cu lansarea platformei pro-Moldova, PDM s-a expus ferm că parcursul european rămâne unul prioritar pentru Republica Moldova, fapt ce poate fi probat prin acțiuni concrete întreprinse de guvernare, dar și inițiativele propuse pentru viitor. Iată de ce, în opinia noastră, relațiile cu partenerii europeni nu au fost, dar nici nu puteau fi afectate odată cu declarația făcută privind trecerea la platforma pro-Moldova.

- Recent, Parlamentul European a adoptat o rezoluție destul de dură în raport cu Moldova. Cum explicați poziția europenilor?

- Am mai spus și anterior că o asemenea poziție a eurodeputaților era de așteptat, în special după declarațiile făcute de reprezentanții unor partide politice europene, dar și după rezoluția din luna iunie din anul curent. Trebuie să luăm în considerație faptul că partidele din Parlamentul European, care au inițiat această rezoluție și evident, care au susținut-o masiv, sunt cele ce susțin unele partide de opoziție, inclusiv extraparlamentare din Republica Moldova. Or, în contextul campaniei electorale și a alegerilor parlamentare din 24.02.2019, este destul de logic să oferi sprijin acestor partide politice, chiar și în detrimentul cetățenilor Republicii Moldova, cu regret. Straniu este altceva, anterior, de exemplu, Parlamentul European a avut o poziție față de țările din Balcani diferită de cea adoptată în raport cu Republica Moldova, ceea ce trezește mai multe dubii și întrebări. De aceea putem spune cu siguranță, că această rezoluție este una strict politică, adoptată în contextul susținerii partidelor din Republica Moldova ce fac parte din familia partidelor europene respective în preajma alegerilor parlamentare din 24.02.2019. Or, parlamentarii europeni, ei înșiși intră în campanie electorală pentru alegerile în Parlamentul European din mai 2019. Autoritățile de la Chișinău evident că trebuie să ia în considerație această rezoluție, doar că să se axeze pe aspectele ce țin de angajamentele asumate în raport cu Uniunea Europeană, asigurând un dialog continuu cu instituțiile europene, în cadrul cărora să fie aduse argumente forte și convingătoare că Republica Moldova rămâne un partener sigur, în contextul menținerii parcursului european de dezvoltare.

- Ce va face PDM pentru îmbunătățirea relațiilor Moldova-UE în continuare?

- Cea mai bună soluție pentru îmbunătățirea relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană este continuarea unui dialog constructiv cu toate instituțiile europene, dar și cu oficialii statelor membre ale Uniunii Europene. Nu considerăm că la moment aceste relații s-ar afla într-o criză, așa cum susțin unii. Totodată, trebuie să luăm în considerație faptul că în februarie în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare, iar în mai 2019 alegeri vor avea loc în Parlamentul European. Or, relațiile cu Comisia Europeană în mod tradițional sunt mai pragmatice, dat fiind că Comisia nu este atât de influențată politic în comparație cu Parlamentul, iar obligațiile principale asumate de Republica Moldova în raport cu Uniunea Europeană sunt stipulate în Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, monitorizarea executării căruia ține de competența Comisiei Europene. Acestea sunt angajamente în baza dreptului internațional și doar neîndeplinirea lor sau îndeplinirea acestora cu rea credință poate influența negativ, cu unele consecințe grave pentru relațiile noastre, inclusiv poate duce la aplicarea unor sancțiuni politice sau materiale, așa cum sunt ele reglementate de dreptul internațional.

Evident că răcirea relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană poate fi influențată și de anumiți factori politici, doar că am dorit să accentuez în mod special situațiile în care pot fi aplicate anumite sancțiuni față de Republica Moldova, în contextul în care în spațiul public în ultimul timp tot mai des reprezentanții opoziției extraparlamentare, în special, fac declarații precum că în viitorul cel mai apropiat vor fi aplicate diverse forme de sancțiuni față de Republica Moldova. În acest context, doresc să atenționez că menținerea unui dialog continuu cu instituțiile europene rămâne a fi una din prioritățile de bază ale guvernării de la Chișinău, inclusiv în lumina parcursului european care este direcția principală de dezvoltare pentru Republica Moldova. Or, desfășurarea corectă și transparentă a campaniei electorale și a însăși alegerilor parlamentare din 24.02.2019, va fi un prim semnal pentru partenerii externi privind menținerea vectorului european de dezvoltare a Republicii Moldova. În egală măsură, continuitatea reformelor și a proiectelor inițiate anterior, promovarea valorilor europene în toate domeniile, rămân a fi acei factori probanți care vor asigura un dialog deschis și durabil cu Uniunea Europeană.

- Care e agenda PDM până la următoarele alegeri parlamentare?

- Agenda PDM până la alegerile parlamentare rămâne una stabilă în contextul în care, fiind la guvernare, acesta are obligația să continue promovarea reformelor și proiectelor la nivel național, inițiate anterior. Or, unele din proiectele inițiate nu se limitează la ciclul electoral, ele au o viziune mai largă, o continuitate, care nu este axată pe perioada unei legislaturi. Anume o asemenea viziune ar trebui să predomine nu doar în programele partidelor politice, dar și a întregii clase politice din Republica Moldova. O asemenea abordare asigură și o viziune clară asupra unui proiect de țară în general, excluzând subiecte populiste și irealizabile, dar care, produc, de regulă, efecte negative în raport cu societatea din Republica Moldova.

- A finalizat deja PDM identificarea candidaților pentru circumscripții? Când veți face publice numele lor?

- Alegerile din 2019 sunt o provocare pentru întreaga clasă politică a Republicii Moldova, în special prin faptul că procesul de identificare a candidaților pentru circumscripții diferă calitativ de sistemul electoral anterior – alegerea pe listele de partid. Aceasta, la rândul său, deranjează mult liderii politici din simplu motiv că astfel pierd "monopolul" la întocmirea listelor de partid, dar și pentru faptul că în lipsa unor candidați puternici, cu autoritate în teritoriu, sunt limitați în promovarea imaginii partidului pe care-l reprezintă. PDM foarte atent examinează candidaturile sale, evident că o parte sunt deja identificate, însă asupra listei definitive a candidaților se mai lucrează. Este și normal acest lucru deoarece mai este timp, iar PDM ca un partid puternic nu-și poate permite declarații și gesturi populiste, doar pentru a rămâne în vizorul electoratului în contextul campaniei electorale preconizate, pe care, apropo, unele partide au început-o deja, în mare parte aceasta fiind cauzată de lipsa de idei constructive, dar și a unui program echilibrat și realist pentru viitorul Republicii Moldova. Numele candidaților pentru circumscripții vor fi făcute în termenii preconizați, astfel PDM oferind un exemplu al corectitudinii și transparenței în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24.02.2019.

- La modul practic, ce șanse are PDM de a rămânea la guvernare și în ce formă după următoarele alegeri parlamentare?

- Orice partid puternic are o strategie bine pusă la punct, inclusiv pe termen lung și scurt. În ultimii ani, PDM a demonstrat că poate guverna și deci își dorește să rămână la guvernare. Altceva este, că perioada în care la guvernare se află un singur partid, s-a încheiat, cel mai probabil, în 2009, astfel încât clasa politică trebuie să conștientizeze faptul că în viitor partidele sunt sortite să creeze coaliții și alianțe de guvernare. PDM conștientizează acest lucru și nu o dată a declarat că este gata pentru alianță cu toate forțele politice ce vor accede în Parlament după 24.02.2019 cu condiția că acestea împărtășesc viziunile strategice de dezvoltare a țării ale PDM. Ne referim în special la parcursul european al Republicii Moldova. Totodată, este evident că pe anumite subiecte între actorii politici vor apărea divergențe, doar că pe parcursul ultimilor ani, PDM a dat dovadă de maturitate politică, în special prin capacitatea de a găsi acel compromis necesar, care ar satisface interesele părților la negocieri, promovând în final, interesul țării, în general și cel al cetățeanului, în special.