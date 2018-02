Game of Thrones, sezonul 8. Ce imagini au fost surprinse de fani la filmări (VIDEO)

Ultimul sezon al serialului "Game of Thrones" este așteptat cu sufletul la gură de milioanele de fani din întreaga lume. Sezonul 8 al serialului produs de HBO va avea premiera abia în 2019, însă filmările au început deja încă din luna octombrie a anului trecut.

În Irlanda de Nord, locul unde se filmează scenele care se petrec în Winterfell, fanii au surprins câteva imagini care dezvăluie soarta fortăreței Casei Stark. Mai mulți irlandezi au postat pe Twitter filmări și imagini în care Winterfell apare cuprins de flăcări. De asemenea, se vorbește despre cel puțin 200 de figuranți care ar lua parte la filmările unei "bătălii de proporții".

Fanii care au văzut imaginile cred că Winterfell va fi complet distrus în sezonul 8, după ce în ultimul sezon difuzat de HBO, Winterfell rămăsese sub conducerea Sansei Stark, a surorii sale Arya și a fratelui lor Bran.

Moneyglass Estate, din regiunea irlandeză Antrim, este și locul spre care se îndreptau, la finalul sezonul 7, și alte personaje, precum Daenerys Stormborn sau Jon Snow.

Big night of filming for #GOT8 tonight 26/1 at the Winterfell Set Moneyglass N.Ireland 200+ extras in a big battle scene. This was awesome to see tonight. @WatchersOTWall @WiCnet @GofTNews @GameOfThronesF_ #WinterIsComing #GOT #GameofThrones8 #Ireland pic.twitter.com/UqbUNP0Ira