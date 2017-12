Game of Thrones, cel mai piratat serial în anul 2017. Lista altor producţii care încheie clasamentul

"Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" a fost cel mai piratat serial în 2017, urmat în top de seriile "The Walking Dead" şi "The Flash", informează BFM TV.

Potrivit topului realizat de site-ul Torrentfreak - pe baza numărului de descărcări ilegale de pe platforma BitTorrent -, serialul produs de HBO se bucură încă de un mare succes în rândul fanilor care preferă să îl pirateze pentru a-l viziona.

Acesta este al şaselea an consecutiv în care serialul HBO, o adaptare a romanelor lui George R. R. Martin, care nu va fi difuzat pe micile ecrane în 2018, ocupă prima poziţie în acest top, scrie mediafax.ro.

În luna septembrie, cel de-al şaptelea sezon al serialului "Game of Thrones" fusese piratat de un miliard de ori, potrivit datelor furnizate de Muso, o companie care colectează şi analizează date privind pirateria online.

Primul şi penultimul episod al sezonului sunt cele care au fost descărcate ilegal de cele mai multe ori, de 187 de milioane de ori, respectiv 185 de milioane de ori.

Pe poziţia a noua în acest top se află serialul "Suits", în care joacă logodnica prinţului Harry al Marii Britanii, actriţa Meghan Markle.

Prezentăm mai jos Topul 10 al celor mai piratate seriale în 2017:

1. "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones"

2. "The Walking Dead: Invazia zombi/ The Walking Dead"

3. "The Flash"

4. "Teoria Big Bang/ The Big Bang Theory"

5. "Rick and Morty"

6. "Prison Break"

7. "Sherlock"

8. "Vikings"

9. "Costume/ Suits"

10. "Arcaşul/ Arrow"