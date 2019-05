Game of Thrones, cel mai COMENTAT serial pe Twitter, după ultimul episod

Producţia HBO "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" şi-a doborât propriul record pe Twitter, după ce episodul de duminică seară a generat cele mai multe mesaje unice pe platforma de micro-blogging din istoria serialelor de televiziune, potrivit Mashable.

Episodul de duminică seară, al treilea din cel de-al optulea şi ultim sezon al producţiei, a generat 7,8 milioane de mesaje unice.

Precedentul record a fost stabilit tot de un episod al serialului "Game of Thrones", respectiv premiera sezonului al optulea, difuzată pe 14 aprilie şi care a generat 5 milioane de mesaje.

Numai anul acesta, serialul a generat 52 de milioane de mesaje unice pe platforma Twitter.

Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. Serialul a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award.

Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheaţă şi foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ţinut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".