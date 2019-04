GAME OF THRONES. Câți oameni s-au uitat la debutul ultimului sezon

Debutul ultimului sezon al serialului ”Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, al optulea, a fost urmărit, duminică noapte, de 17,4 milioane de utilizatori ai platformelor HBO GO şi HBO NOW.

Potrivit HBO, utilizatorilor care au urmărit episodul pe cele două platforme li se adăugă 11,8 milioane de telespectatori americani care au urmărit producţia duminică noapte.

Debutul sezonului al şaptelea a fost urmărit, în medie, de 16,1 milioane de persoane, inclusiv 10,1 milioane de persoane care au urmărit episodul pe canalul de televiziune, scrie digi24.ro.

Cifrele cumulate arată că fiecare episod din sezonul al şaptelea a fost urmărit, în medie, de 32,8 milioane de oameni.

Pentru sezonul al şaselea, a fost înregistrată o medie de 25,7 milioane, pentru sezonul al cincilea, de 20,2 milioane, pentru al patrulea, de 19,1 milioane, pentru al treilea, de 14,4 milioane, pentru al doilea, de 11,6 milioane, şi pentru primul, de 9,3 milioane.

Game of Thrones se va încheia pe 19 mai.