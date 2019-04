Game of Thrones A REVENIT. Primul episod al ultimului sezon este disponibil de azi

Aşteptarea a luat sfârşit. Primul episod din ultimul sezon "Game of Thrones" a fost lansat peste ocean, iar astăzi va fi disponibil şi pentru publicul din Moldova.

Serialul este cel mai scump, cel mai vizionat şi cel mai premiat din lume. În total, Game of Thrones are 73 de episoade, inclusiv cele şase din ultimul sezon şi a obţinut 47 de premii Emmy, printre care trofeul pentru cel mai bun serial dramatic în 2015, 2016 şi 2018.

Pentru al optulea sezon a fost realizat un nou intro al serialului.



Producătorii serialului au publicat şi un video cu secvenţe din primul episod, în care apare Jon Snow şi Arya Stark discutând despre familia lor.

"- De ce o aperi pe Sansa?

- Eu îmi apăr familia. La fel şi ea.

- Şi eu sunt membru al familiei.

- Nu uita acest lucru."



Cel de al optulea sezon este cel mai scump din istoria serialelor TV, cu un buget total de 90 de milioane de dolari, respectiv 15 milioane de dolari per episod.

Investiţia este rentabilă, potrivit "The New York Times", întrucât "Game of Thrones" a adus anual încasări de 1 miliard de dolari.

După ce patru episoade din al cincilea sezon au fost piratate înainte de difuzarea lor oficială, postul HBO a filmat mai multe variante de final.



Pentru a-şi ţine fanii în suspans, producătorii au lansat trailerul celui de-al doilea episod din ultimul sezon "Game of Thrones".