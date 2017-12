Gama Cahul a cucerit Cupa Moldovei la baschet masculin. Echipa antrenată de Roman Rusu a învins-o dramatic, cu 61-60, pe deţinătoarea trofeului din sezonul trecut, Basco Bălţi, în finala desfășurată la Ciorescu.

Înaintea ultimului meci Gama Cahul avea de recuperate un handicap de 13 puncte, însă a reuşit să întoarcă soarta partidei şi a smuls victoria pe final.



Eroul meciului a fost Petru Romanov, care a transformat ambele aruncări libere cu doar 8 zecimi de secundă rămase de jucat.



"A fost dificil, însă înţelegeam că nu am dreptul să ratez. Am fost obligat să înscriu", a spus Romanov.



"În sezonul în curs de desfășurare am jucat cu Basco la noi, la Cahul. Ca şi acum, fost o luptă aprigă, însă am pierdut. De această dată, ne-am pregătit foarte bine, deşi am avut în lot câţiva jucători accidentaţi", a declarat Roman Rusu, antrenor Gama Cahul.



Cel mai bun marcator a fost Denis Melniciuc, care a înscrus 20 de puncte. Componenţii echipei Basco Bălţi au refuzat să facă declaraţii după meci şi nu s-au prezentat la ceremonia de premiere. Gama Cahul şi-a adjudecat trofeul pentru prima dată din 2013.