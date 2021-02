Galben şi gri, acestea sunt culorile anului 2021. Ce părere au moldovenii despre tendințele noului an

Galben şi gri, acestea sunt culorile anului 2021. În 21 de ani de activitate, este pentru a doua oară când Institutul Pantone face o excepţie şi selecteze două culori pentru un singur an. Totuşi, orice ar dicta tendinţele, moldovenii nu prea ţin cont de acestea şi preferă hainele în culori mai sobre.Pe lângă cele două culori selectate care se combină perfect între ele, mai sunt şi câteva palete cromatice recomandate pentru acest an."Aşa o culoare ruginie care s-ar potrivit foarte bine cu un albastru. Iar acest albastru este mai mult pentru sezonul de vară."În lista culorilor mai neutre sunt doar câteva nuanţe potrivite atât pentru sezonul cald, cât şi pentru cel rece."În paleta culorilor mai neutre, au selectat culoarea cernelii, un aşa albastru. Dacă vă uitaţi bine pare a fi neagru, dar, de fapt, are accente de albastru. Mai este şi culoarea bej."Marina Dubalari este proprietara unui magazin de stofe din Capitală. Femeia spune că, deşi suplineşte stocurile de câteva ori pe an, clienţii aleg culori neutre."Când vin în magazin să vadă noile colecţii,clienţii noştri în primul rând se uită la stofe cu imprimeu sau cele dictate de Pantone, dar până la urmă le aleg pe cele de bază şi de calitate. Acestea ar fi culorile maro, bej, negru, gri, etc."Iar Dorina Darii produce haine pentru femei. Tânăra ne-a povestit că multe dintre clientele care păşesc pragul magazinului nu sunt gata încă să experimenteze."Ne interesăm, cunoaştem tendinţele noi, dar oricum ţinem cont de ce preferă persoanele de la noi, doamnele de la noi. Totuşi la noi eu cred că doar 10% din toate femeile iubesc să fie într-o ţinută nouă sau să încerce ceva nou."Pentru prima dată, Institutul Pantone a ales două culori într-un an în 2016. Ambele au fost pastelate: albastru şi roz.