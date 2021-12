Gala "Voluntarul Anului 2021" şi-a desemnat câştigătorii. Ce spun participanţii

Gala "Voluntarul Anului 2021" şi-a desemnat câştigătorii. Pentru trofeu au luptat voluntari cu vârste cuprinse între 16 şi 70 de ani, din diverse localităţi ale ţării. Cei mai activi dintre ei, şapte la număr, s-au ales cu lănțișoare din argint, cu inscripţia "viaţă" în ebraică. Aceştia au fost recompensaţi pentru ajutorul oferit atât oamenilor suferinzi, cât şi animalelor fără adăpost. Printre ei a am întâlnit-o şi pe Antonina Pijevscaia, în vârstă de 69 de ani, care de şase ani îşi împarte timpul cu oameni greu încercaţi de soartă.



"Îmi place foarte mult, din motiv că primesc foarte mare plăcere, când văd ochii ceea care ne aşteaptă ca sa venim în vizită. Eu singură mă simt foarte bine, îmi place, mă întorc acasă cu o plăcere. ", a declarat Antonina Pijevscaia, voluntar.



La cei 17 ani, şi Antonina Lepehina a învăţat ce este generozitatea.

"Vorbim cu ei, deoarece ei sunt singuri, au nevoie de atenţie, discuţii Noi îi ajutăm, iar misiunea noastră este să îi ajutăm fără vreo răsplată. ", a declarat Antonina Lelehina, voluntar.



Din grupul de voluntari fac parte 300 de oameni.



"Scopul meu este să ajut bătrânii, deaorece mă ocup de vârstnici. Îmi este plăcut să le aduc emoţii de fericire."

"Sunt mândru, fericit şi nu voi înceta să mă ocup cu aceasta în timpul apropiat."



Gala a fost organizată de Centrul Republican al Voluntarilor.



"În acest an noi am nominalizat 52 de participanţi, cei mai activi voluntari ai centrului. Noi vrem să îi motivăm, să chem lumea să facă lucruri bune, fapte. Fiecare persoană are o anumită ocupaţie, are o motivaţie. ", a declarat Irina Gheorghelas, organizator.



Evenimentul a fost organizat pentru al şaptelea an consecutiv.