Gala Trandafirului: Doamnele democrate au fost premiate pentru implicare în viaţa socială şi politică a ţării

"Să adunaţi toate femeile democrate din Taraclia şi să continuaţi să faceţi fapte bune, întruniri frumoase. În acest an chiar ne-aţi uimit. De aceea sunteţi pe primul loc", a spus preşedintele Organizaţiei de Femei a PDM , Valentina Buliga."Am desfăşurat mentorat politic, în toate localităţile avem organizaţie de femei, femei puternice care ştiu să facă lucruri frumoase", a spus preşedinta organizaţiei raională de femei a PDM , Anenii Noi, Svetlana Zatic."Este meritul echipei de la nord deoarece este bazat pe voluntariat, pe dedicaţie. Am organizat diferite activităţi sociale, activităţi de caritate", a spus preşedinta organizaţiei raională de femei a PDM , Briceni, Gabriela Jelesnic."Le sunt foarte recunoscătoare celor 13 raioane şi preşedintelor organizaţiilor de femei din aceste raioane pentru că noi am format o echipă consolidată, comunicabilă", a spus preşedintele Consiliului Coordonator, regiunea Nord, Cecilia Graur."Sunt bucuroasă că de fiecare dată numărul femeilor democrate este în creştere. Iar fiecare femeie democrată care munceşte indiferent unde la grădiniţă, la şcoală în câmp, acasă, în primărie, în parlament, în guvern, demonstrează reuşite şi realizări", a spus preşedintele Organizaţiei de Femei a PDM , Valentina Buliga."Partidul Democrat prin femei este prezent practic în toate localităţile Republicii Moldova. Şi promovează această linie, promovează politica socială. Este atent la durerile populaţiei", a spus preşedintele de onoare al PDM , Dumitru Diacov.