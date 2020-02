Gala Premiilor BAFTA 2020. Cine a mers acasă cu marele trofeu

Celebritățile şi-au dat întâlnire aseară la Londra, acolo unde a avut loc Gala Premiilor BAFTA, echivalentul britanic al Oscarurilor. Cele mai mari emoţii le-au trăit producătorul şi realizatorii dramei de război "1917", care au obţinut şapte trofee.



Lungmetrajul istoric "1917" a fost declarat cel mai bun film, iar Sam Mendes a primit trofeul pentru "cel mai bun regizor". Pelicula a câştigat premii şi pentru "cel mai bun film britanic", "cel mai bun sunet", "cea mai bună scenografie", "cele mai bune efecte speciale" și "cea mai bună imagine". Alte premii râvnite, pentru cel mai bun actor în rol principal, au fost adjudecate de către Joaquin Phoenix, pentru interpretarea din "Joker" şi Renee Zellweger, pentru "Judy".



"Mă simt foarte onorat şi privilegiat să mă aflu aici. BAFTA întotdeauna a jucat un rol în cariera mea. În acelaşi timp, mă simt incomod faţă de acei actori care nu beneficiază de acest privilegiu", a spus Joaquin Phoenix, actor.

"Mulţumesc Academiei Britanice pentru acest premiu. Sunt foarte onorată", a zis Renee Zellweger

actriţă.



Brad Pitt a fost premiat pentru cel mai bun actor în rol secundar, în filmul "Once Upon a Time ... in Hollywood". Starul a lipsit de la gală, însă a delegat-o pe Margot Robbie să-i ia trofeul. Actriţa a încercat să distreze un pic publicul.



"Marea Britanie, te salut! Am auzit că ai rămas singură. Bine ai venit în club! Sper să beneficiezi de cele mai bune soluţii de divorţ", a declarat Margot Robbie, actriţă.



Ca în fiecare an, invitaţii de onoare la Gala Premiilor BAFTA au fost Prinţul William şi soţia sa, Kate Middleton. Ducesa a fost printre puţinii invitaţi, care au respectat dress-codul evenimentului. Organizatorii au cerut vedetelor să stilizeze o ţinută, care a mai fost purtată anterior sau să aleagă una eco. Kate Middleton a strălucit într-o rochie purtată în 2012, la o cină oficială în Malaezia. S-a remarcat şi Jennifer Aniston, care a apărut în aceeaşi rochie pe care a îmbrăcat-o şi la Gala SAG, în timp ce Joaquin Phoenix a purtat un smoching, cu care a fost observat şi la alte evenimente.

Gala Premiilor BAFTA a ajuns, în acest an, la cea de-a 73-a ediţie. Câştigătorii sunt selectaţi de membrii Academiei Britanice de Artă a Filmului şi Televiziunii.