Gala MTV Video Music Awards: Câştigătoarea marelui premiu a fost Taylor Swift

Oraşul Newark din statul american New Jersey a găzduit luni seara Gala MTV Video Music Awards. Cele mai importante personalităţi din lumea muzicii şi-au dat întâlnire la a 36-a ediţie a evenimentului.

Câştigătoarea marelui premiu a fost Taylor Swift cu piesa "You need to calm down", un imn dedicat minorităţilor sexuale.



Artista a fost susţinută de public pe toată durata recitalului.



O altă interpretă premiată pentru cel mai bun videoclip hip-hop la MTV Awards a fost Cardi B, pentru piesa "Money".



J Balvin şi Rosalia au luat premiul MTV pentru cel mai bun videoclip al anului, la piesa "Con altura". Missy Elliott, faimoasa interpretă de rap, a revenit pe scena MTV, după ultima sa prestaţie din 2003.



Missy Elliott a primit premiul Michael Jackson Video Vanguard.

La Gala MTV au mai fost prezenţi artişti populari, precum Ariana Grande (ARIANA GRANDE), Billie Eilish, rapperul Ice-T, Queen Latifa, Lil Nas X şi alţii. Nominalizările la MTV Video Music Awards se bazează pe registrul vânzărilor de albume și de piese online.

Câștigătorii sunt aleși de fani prin vot.