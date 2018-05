Gala MMA Eagles Fighting Championship. Azerul Kenan Jafarli va lupta cu Intezar Babaniazov.

Embed:

Gala MMA Eagles Fighting Championship de la Chișinău este tot mai aproape. Azerul Kenan Jafarli va lupta la categoria de până la 61,2 kg cu luptătorul din Turkmenistan, Intezar Babaniazov.



Lupta dintre cei doi se anunță a fi extrem de spectaculoasă. La a opta ediție a galei MMA Eagles Fighting Championship, Jafarli a fost învins de către Denis Palancica.



"Vreau să demonstrez că pot lupta. Am avut câteva înfrângeri din cauza că am disputat prea multe lupte. Acum mă antrenez foarte bine și vreau să arăt ce pot", a spus Kenan Jafarli, luptător.



Într-o altă luptă, Daniel Negara îl va întâlni pe românul Gabriel Manuca. Cei doi vor lupta la categoria de până la 66 de kg.



"Pentru mine lupta de pe 26 înseamnă foarte mult, pentru că am muncit foarte mult la dânsa. Adversarul este puțin mai experimentat, dar asta nu înseamnă că are prioritate în luptă", a declarat Daniel Negara, luptător.



Cea de-a noua ediție a Gala MMA Eagles Fighting Championship de la Chișinău se va desfășura pe 26 mai.