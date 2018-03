Gala KOK: Nadejda Canţîr o va întâlni în ring pe Esma Hasshass

Luptătoarea de K-1 Nadejda Canţîr are în faţă cea mai mare provocare a carierei. La Gala KOK de la Chişinău din 24 martie compatrioata noastră va încerca să cucerească centura de campioană în categoria de greutate de până la 51 de kilograme, într-o dispută cu olandeza Esma Hasshass.



Va fi cea de-a doua încleştare dintre cele două sportive. În decembrie 2016 Hasshass a obţinut victoria la puncte.



"Eu sunt prima domnişoară, care luptă pentru acest titlu. Scopul meu este de a câştiga această centură. Ştiu că merit, deoarece am muncit 8 ani de zile în sala sportivă pentru a ajunge la acest nivel. Voi câştiga dacă o să dau tot ce am cel mai bun", a spus luptătoarea K-1, Nadejda Canţîr.

Pentru a se pregăti mai bine de partidă, Canţîr a renunţat la vacanţă şi respectă un regim strict. În această săptămâna ea se antrenează de 3 ori pe zi.



"Vin la ora 7:30 în sală, fac primul antrenament. După asta urmează la 11 al doilea antrenament, iar seara la 17:30 - cel de-al treilea. Foarte mulţi oameni mă invită să ieşim în oraş, să privim vreun film. La mine nu există aşa ceva, din păcate. Am doar odihnă şi antrenament", a spus luptătoarea K-1, Nadejda Canţîr.



Nadejda Canţîr a susţinut pe ringul profesionist 6 partide, a înregistrat 5 victorii şi un eşec, suferit chiar în fața viitoarei sale adversare, Esma Hasshass.



Nadejda are 26 de ani şi este originară din satul Hîrtopul Mic, raionul Criuleni.

"Vreau să transmit Esmei un mesaj - această centura va rămâne în Republica Moldova."