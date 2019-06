GALĂ INCENDIARĂ LA CHIȘINĂU. Mihail Sîrbu l-a învins pe Kylychbek Sadirdinov

foto: publika.md

Spectacol de forță în cușcă la Chișinău. Moldoveanul Mihail Sîrbu a obținut victorie în cea mai așteptată luptă din cadrul galei Eagles Elimination. Acesta l-a învins la puncte pe Kylychbek Sadirdinov din Kârgâzstan, la categoria de până la 61 de kg.



"Sunt fericit, foarte fericit. Lupta a fost cam grea. Adversarul foarte bun, a fost mai greu decât mine, însă eu mi-am făcut lucrul", a spus MIHAIL SÎRBU, luptător Republica Moldova.



"Mihai Sîrbu a avut nevoie de o luptă destul de grea, deoarece în toamnă el va avea lupta pentru centură. Barbu va încerca să-și apere centura. Mihai a arătat o luptă foarte frumoasă. Sunt mândru și bucuros pentru el", a spus DORIN DAMIR, președinte asociația FEA.



Una dintre cele mai rapide victorii a fost înregistrată de Gheorghe Lupu, care a revenit în cușcă după o perioadă de 7 luni. Luptătorul moldovean a avut nevoie de câteva secunde pentru a se impune în fața ucraineanului Roman Vîbornii. Cei doi au luptat în categoria de 61 de kg.



"S-a terminat totul în prima rundă deoarece am avut multă încredere în mine. Am muncit foarte mult. Data trecută am făcut greșeli. Așa sunt luptele, uneori trebuie să și pierzi", a spus GHEORGHE LUPU, luptător Republica Moldova.



Dumitru Bostan este un alt moldovean, care a ridicat sala în picioare la gala Eagles Elimination. Acesta l-a învins pe belarusul Vladislav Mișchevici.



"Lupta a fost grea pentru mine din cauza accidentării la braț. Cu toate acestea, am reușit să câștig. Am fost bine pregătit fizic, puțin tehnic, mai am foarte mult de lucru."



La categoria grea, israelianul Amir Genem s-a impus fără drept de apel în fața ucraineanului Iuri Gulko.



"Reprezentăm categoria grea, normal că a fost greu. Am câștigat exact cum am vrut. Am avut un adversar puternic, a luptat până la sfârșit."



În total, s-au disputat 15 lupte. Următorul turneu de MMA "Eagles Fighting Championship" va fi organizat de Asociaţia FEA în 19 octombrie.