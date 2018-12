Gala Heroes: Constantin Rusu, declarat cel mai bun luptător de K-1 din Republica Moldova în 2018

Constantin Rusu a fost declarat cel mai bun luptător de K-1 din Republica Moldova în 2018. Sportivul şi-a luat trofeul în cadrul Galei Heroes, desfăşurată într-un club de noapte din capitală.

Rusu a fost neînvins în toate cele 5 partide susținute pe ringul profesionist, reuşind să câştige centura de campion, versiunea KOK, în categoria de greutate de până la 77 de kilograme.



"Succesul meu abia a început. Tot ce-i mai bun este înainte. Urmăriţi-mă! Centura KOK este prima. Pe viitor planific să câştig centura celei mai mari promoţii, Glory", a menţionat Rusu.



Cel mai bun antrenor de K-1 a fost ales Anatol Ignat de la clubul Thai Stars.



"Pe plan profesionist a fost un an foarte reuşit. Băieţii au obţinut numai victorii şi au mers tot mai sus şi mai sus. Toate speranţele puse în băieţi au fost realizate", a declarat Anatol Ignat.



Nicolae Cărăuş a reuşit cel mai frumos knock-out în 2018. Pe 8 decembrie el l-a trimis pe podea pe Janu Da Cruz din Guineea la turneul "FEA World Series" de la Chişinău.



În cadrul evenimentului au fost premiaţi și luptătorii de arte marţiale mixte, iar cel mai bun a fost desemnat comrățeanul Alexandr Romanov. Acesta s-a impus în toate cele 4 dueluri avute în acest an şi este campion interimar în categoria grea.



"Am disputat toate duelurile fără să pierd în fața nimănui şi, în plus, am câştigat de fiecare dată înainte de termen. Dacă e să fiu sincer, mi-am dorit să iau acest premiu şi cred că l-am meritat", a subliniat Alexandr Romanov.



Premiul "Antrenorul anului" în MMA i-a revenit lui Sergiu Barbăroşă de la Thai Boxing Club.



"Asta e munca mea, pe care o fac de foarte mult timp. Pentru mine, ca antrenor, este prima decernare de acest gen, ca antrenorul anului. Sunt foarte bucuros", a declarat Sergiu Barbăroşă, antrenor MMA.



Valeriu Mircea a triumfat în ancheta "Revelaţia anului" în MMA şi, totodată, a realizat cel mai frumos knock-out în cuşcă.



Potrivit preşedintelui Asociaţiei FEA, Dorin Damir, anul 2018 a fost unul de succes pentru artele marţiale din Republica Moldova.



"Ne-au recunoscut în lume. Ne cunosc toţi, inclusiv şi cele mai mari promoţii, toţi managerii din lume. Asta e lucru principal pentru proiectul profesionist", a punctat Dorin Damir.



Asociaţia FEA a organizat în acest an, la Chișinău, trei Gale K-1 şi tot atâtea turnee internaţionale de arte marțiale mixte.