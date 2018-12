GALA DE REVELION LA OPERĂ. Spectacol cu muzică de calitate şi momente artistice de excepţie

Voci dumnezeieşti au răsunat aseară la Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Maria Bieşu", unde a avut loc tradiţionala gală de Revelion. Concertul de excepţie a reunit nume sonore ale operei naţionale şi internaţionale.

Spectacolul a debutat cu suita simfonică "Adagio", a lui Ceaikovski.



Celebrul tenor Mihai Munteanu, artist al poporului, nu lipseşte de la gala operei deja de aproape 5 decenii.



"Sunt numere foarte bune desigur că nu se aseamănă. Publicul nostru este un public foarte cald, este un public care ţine minte, care de multe ori te venerează", a declarat Mihai Munteanu, artist al poporului



Printre invitaţii speciali s-a numărat soprana Olga Busuioc. Artista a revenit de sărbători acasă.



"Suntem foarte fericiţi să ne întoarcem acasă, să cântăm în acest eveniment pentru publicul de acasă, să pregătim o programă nouă. Sunt fericită, încântată şi onorată să cânt pe această scenă, ca de fiecare dată de fapt", a spus soprana Olga Busuioc.



Evenimentul a adunat şi interpreţi de operă de peste hotare. Artiştii au declarat că publicul de la Chişinău este foarte primitor.



"Nu doar publicul este foarte cald, dar toţi moldovenii. Am fost primit foarte bine de întregul colectiv, de cor, orchestră", a zis Simone Frediani, tenor din Italia.



"De fiecare dată când vin aici sunt primit cu multă căldură. Este o bucurie foarte mare pentru mine să lucrez pentru prima dată cu maestrul Andrei Iurchevici, care este un dirijor de talie internaţională", a declarat Florin Guzga, tenor din România.



Spectatorii au plecat acasă plini de emoţii şi entuziasm.



"În fiecare an vin şi o să vin, îmi place tare, anul ăsta îmi place încă mai mult, se simte sărbătoarea încă mai tare."



"Cel mai mult orchestra, sala foarte frumoasă, publicul, totul e foarte frumos. Am cumpărat bilete foarte de mult, şi l-am aşteptat."



"Este o sărbătoare foarte frumoasă, cum şi trebuie să fie la aşa o sărbătoare miraculoasă cum este Crăciunul şi Revelionul.Este o tradiţie pentru familia noastră."

Preţul biletelor a fost cuprins între 150 şi 500 de lei.