Gala Businessului Moldovenesc: În premieră, la ediţia din acest an vor participa peste 350 de agenţi economici

Gala Businessului Moldovenesc este pe ultima sută de metri. În premieră, la ediţia din acest an vor participa peste 350 de agenţi economici.

În cadrul ceremoniei vor fi decernate premii pentru circa 150 de companii, care au câştigat concursurile "Marca comercială a anului", "Premiul pentru realizări în domeniul calităţii" şi "Media de aur pentru participarea la Fabricat în Moldova". Învingătorii au fost desemnaţi atât în urma unui sondaj, cât şi în baza criteriilor stabilite de un juriu specializat.



"Chiar suntem pe ultima sută de metri. Gala din acest an va fi sub un generic 20 de ani de la adoptarea legii cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Companiile din ţară sunt într-o competiţie cu cele de peste hotare pentru a putea penetra pieţele din UE şi nu numai. Fiind într-o competiţie aprigă, noi trebuie să scoatem în evidenţă tot ce avem mai bun", a menţionat Sergiu Harea preşedinte CCI.



Ceremonia va avea loc mâine şi este organizată de către Camera de Comerţ şi Industrie, în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Evenimentul are drept scop promovarea produselor şi serviciilor oferite de către firmele autohtone. Totodată, organizatorii îşi propun să susţină companiile create recent, pentru ca acestea să se poată afirma atât pe piaţa locală, cât pe cea internaţională.

La eveniment vor participa şi oaspeţi de onoare din România, Ucraina, Austria şi Olanda. Gala bussinesului moldovenesc a ajuns la cea de-a 16-a ediţie.