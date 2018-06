Gala Businessului Moldovenesc: Cei mai buni antreprenori din ţară au fost premiați

Foto: mei.gov.md

Cei mai buni antreprenori din ţară au fost premiați în cadrul "Galei Businessului Moldovenesc 2018". 113 companii au concurat pentru 13 nominalizări.



Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Organizatorii spun că, de la an la an, tot mai mulți antreprenori se înscriu la acest concurs.



"Dacă la acest concurs am avut anul trecut 28 de companii, anul acesta avem 45. Mai multe companii din țară au înregistrat mărcile comerciale, au implementat în cadrul acestora sistemele de management al calității, ceea ce le-a permis să participe la acest concurs", a menţionat Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie.



Participanții spun că, de acum încolo, vor munci și mai mult pentru a nu-și dezamăgi clienții:



"A fost depusă o muncă enormă, au fost multe schimbări, care au dus spre binele companiei și succesul ei".



"Sunt în afaceri de 22 de ani, drumul evident că nu a fost ușor, dar dacă muncești și te strădui se primește totul. Sunt mândră de faptul că am fost nominalizată cu distincția "Femeia în afaceri".



Premiile au fost înmânate de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici.



"Evenimentul are drept scop identificarea și promovarea celor mai competitive mărci autohtone, dar și în general a companiilor care au implementat cu succes standardele europene în domeniul managementului calității", a declarat Chiril Gaburici.



"Gala Businessului Moldovenesc" a ajuns la cea de-a 15-a ediție. Evenimentul a reunit peste 350 de invitați, printre care oficialități, reprezentanți ai administrației locale, ambasadori şi oameni de afaceri.