Găina cu ouăle de aur de la Bălţi. De ce vinde un localnic atât de scump păsările

Un gospodar de la Bălţi reuşeşte performanţa să vândă găini cu o mie de lei bucata, dar şi ouă la un preţ de trei ori mai mare decât cel de piaţă. Bărbatul nu se plânge pe lipsa cumpărătorilor, că doar nu găseşti oriunde găini care să cântărească aproape şapte kilograme.

Gospodar din fire, Valeriu Cernencov își dorea încă de mic să aibă în curtea plină cu tot felul de orătănii. Acum, bărbatul are în curtea sa peste 60 de găini aduse din diferite țări.



"Am păsări din Germania. Aceste găini sunt din Ungaria, Ujhorod, din vestul Ucrainei. Am păsări din Hmelnîțkîi. Am de la o expoziție din Ungaria și Odesa", a spus gospodarul, Valerii Cernencov.



Gospodarul spune că pentru ca găinile să fie sănătoase și să se ouă bine, necesită îngrijiri speciale.



"Le dau hrană cu adaosuri. Ttrebuie de dat mai multe substanțe minerale. Această rasă de păsări nu se ouă bine, le ţin mai mult pentru carne. Nu le place să se afle în curenți de aer, au nevoie de spații închise. Vara trebuie să las să se plimbe prin iarbă", a spus gospodarul, Valerii Cernencov.



Bărbatul spune că a reuşit să-şi recupereze investițiile făcute.



"Undeva 25% în ceea ce investești, evident că rămâne, deoarece altfel nu are rost, dacă avea să ies în zero, cine va ține totul în minus?", a spus gospodarul, Valerii Cernencov.



Cohinhin, Orpington, Viandot și Brama sunt câteva din rasele de găini care cresc în gospodăria lui Valerii Cernencov.



"Bramei albă i se mai spune columbiană. Au o greutate mare. Cocoșii au șase kilograme în sezonul când se odihnesc. Un exemplar normal are o înălțime care ne ajunge mai sus de genunchi", a spus gospodarul, Valerii Cernencov.



O găină matură costă aproape o mie de lei, iar ouăle sunt vândute, în funcție de sezon, la prețul de 30-50 de lei bucata.