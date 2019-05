Găgăuzii au marcat Hederlez, startul sezonului agricol

În Găgăuzia a fost astăzi mare sărbătoare. Cei din autonomie au marcat una dintre principalele sărbători din regiune - "Hederlez", care simbolizează începutul sezonului agricol. Cu această ocazie, tradiţional, la ferma de cai din Ceadâr-Lunga au fost organizate curse, dar şi un iarmaroc cu lucrări confecţionate de meșterii locali.



La cursă au participat 30 de cai, care au fost antrenaţi intensiv pentru competiţie pe parcursul întregului an.





Prestaţia animalelor a adunat la hipodrom sute de oameni care au rămas încântaţi de competiţie.





"Ne bucurăm mult că participăm la eveniment. Dispoziţia e bună, vă felicităm pe toţi cu ocazia sărbătorii".





"Este sărbătoarea noastră naţională. În zi liberă am reuşit să ieşim, să ne odihnim, copiii se bucură. Ne place foarte mult, în fiecare an venim şi admirăm aceste curse."



"Am venit în acest an la sărbătoare, pentru că vrem ca şi copiii să cunoască mai multe despre tradiţiile poporului nostru găgăuz, să vedem expoziţia."