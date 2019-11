GAFA MAJORĂ făcută de Zinaida Greceanîi, în debutul şedinţei Parlamentului (VIDEO)

La nivel internațional, astăzi, este marcată Ziua Mondială de luptă împotriva Diabetului, însă pentru Zinaida Greceanîi această zi este o sărbătoare. Potrivit preşedintelui Parlamentului, "astăzi, este sărbătorită Ziua Diabetului".

"Astăzi, 14 noiembrie este sărbătorită Ziua Diabetului. În lume această zi este marcată în fiecare an pe data de 14 noiembrie, iar Ziua Mondială a Diabetului, în acest an este marcată sub genericul copilului şi vine cu mesajul "Niciun copil nu trebuie să moară de diabet. Cu regret, numărul copiilor diagnosticaţi cu diabet creşte de la an la an", a menţionat preşedintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi.

Corect ar fi fost dacă Zinaida Greceanîi spunea astăzi este marcată Ziua Diabetului.

PUBLIKA.MD menţionează că, în fiecare an, în data de 14 noiembrie, este marcată Ziua Mondială a Diabetului. Tema din acest an propusă de specialiști este "Familia și Diabetul", iar campania globală își propune să crească gradul de conștientizare și informare cu privire la impactul diabetului asupra familiei, per ansamblu, respectiv în relație cu rolul familiei în gestionarea, îngrijirea, prevenirea bolii și educația în diabet.