GAFĂ LA COMISIA DE ANCHETĂ. Foşti oficiali au fost chemați la raport și anunţaţi că se va discuta un alt subiect

Foştii secretari de stat susţin că nu au avut posibilitatea să se pregătească pentru a oferi răspunsuri concrete. Preşedintele Comisiei de anchetă explică aceasta situaţie printr-o eroare tehnică.La audieri au fost invitaţi foşti secretari de stat, fostul director al Agenţiei Proprietăţii Publice, Vladimir Baldovici, directorul, dar şi reprezentanţii grupul de investitori care au privatizat întreprinderea, însă aceştia nu au dat curs invitaţiei. Foştii reprezentanţi ai Guvernului susţin că nu au fost informaţi corect despre subiectul audierilor."Din invitaţie, subiectul acestei şedinţe urma să fie, de fapt, concesionarea întreprinderii de stat "Gările şi staţiile auto". Anume pe acest subiect eu am venit, astăzi, pregătit", a spus Sergiu Bucătaru, fostul secretar de stat al MEI."Consider să fie oportun să fie şi o altă invitaţie în care toţi cei care au participat la privatizare, la elaborarea cailor de sarcini şi alte documente să se pregătească, pentru că "Air Moldova" este o chestiune foarte complexă", a zis Vladimir Baldovici, fostul director al APP."Este politizată aceasta comisie, de fapt, şi şedinţa de astăzi. Inclusiv membrii nu cunosc despre anumite subtilități şi anumite elemente care urmează să fie discutate în cadrul acestor şedinţe, nemaivorbind despre lista celor invitaţi", a zis Nicolae Ciubuc, deputat PDM "Era o situaţie pe care am explicat, trebuia să luăm nişte decizii urgente: sau vinzi un obiect şi investitor preia datorii de 1,3 miliarde, în caz contrar întreprinderea dădea faliment", a zis Vitalie Iurcu, fostul secretar de stat al MEI."Compania activează la fel cum a activat şi când a fost de stat. Am zis doar despre un exemplu: accesul la finanţarea externă nu este posibilă pentru o companie de stat, dar pentru o companie privată posibilităţile sau libertăţile sunt mai mari", a spus Iulian Scorpan, director al companiei "Air Moldova".”Privatizareaa fost un exerciţiu ineficient, netransparent şi ilegal, au fost încălcate principiile de bază", a zis Igor Munteanu, preşedintele comisiei de anchetă.Raportul final al comisiei de anchetă va fi prezentat în plenul Parlamentului la mijlocului lunii. În toamna anului trecut, compania de stata fost scoasă la privatizare și vândută. Cumpărătorul este reprezentat de un grup de investitori, dintre care compania românească de aviaţie "Blue Air" deţine 49 de procente.