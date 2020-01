GAFĂ DE DEMNITAR. Ministrul Popovici s-a încurcat în foi și a greşit discursul la un eveniment

Gafă de demnitar! Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Corneliu Popovici, s-a încurcat în foi. Oficialul a participat la un eveniment dedicat tinerilor, dar şi-a început discursul cu mulțumiri pentru... procurori, judecători, avocați și alți reprezentanți ai structurilor de drept. Nu şi-a dat seama de acest lucru până când cineva i-a şoptit la ureche unde se află.



Ministrul Popovici a venit binedispus la inaugurarea campaniei naționale „Tinerii din Moldova pentru obiective globale”. Imediat ce a luat cuvântul, oficialul a menţionat de câteva ori că evenimentul este foarte important pentru instituţia pe care o conduce.



"Pentru noi cei de la minister lecţia de astăzi este foarte importantă. De aceea, îmi face o deosebită plăcere să vă salut la cest eveniment important, care are ca scop discutarea unui subiect foarte important pentru Republica Moldova", a spus Corneliu Popovici, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



Toate bune până aici. La un moment dat, însă, Corneliu Popovici a început să devieze de la subiect şi să încurce auditoriul căruia i se adresează.



"Şi în acest context aş vrea, în numele Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, să mulţumesc partenerilor noştri externi pentru susţinere. De asemenea, ţin să mulţumesc cu această ocazie procurorilor, judecătorilor, avocaților, reprezentanţilor CNA..."



Cei prezenţi în sală au rămas nedumeriţi de discursul lui Corneliu Popovici. Curios este că ministrul nici măcar nu şi-a dat seama că bate câmpii, până când cineva i-a şoptit la ureche că a încurcat discursul. Fapta a stârnit râsul celor prezenţi în sală, dar şi a ministrului, care a încercat să dreagă busuiocul.



"Oops, sorry! Dar de ce? Nu suntem la evenimentul ăsta? Ok, respectiv pentru noi este foarte important şi acest subiect."

