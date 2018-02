Gadgeturile dau lovitura în industria IT. Acestea au fost vedetele Congresului Mondial al Telefoniei Mobile de la Barcelona

Gadgeturile prezentate la Congresul Mondial al Telefoniei Mobile (MWC) de la Barcelona - realitate augmentată, aparate conectate şi imagistică prin pereţi - funcţionează graţie smartphone-ului, considerat un fel de telecomandă pentru dispozitivele viitorului, scrie agerpres.ro. Să vezi peisajul din faţa ochilor, este bine. Să ai în plus, în acea panoramă, şi notificările trimise de telefonul vostru mobil, este încă şi mai bine, promite compania americană Vuzix. Compania a prezentat la Barcelona noul său model de ochelari de realitate augmentată, aproape identici cu ochelarii clasici, însă cu lentile uşor umbrite.Odată puşi pe nas, aceşti ochelari se conectează la un smartphone, pe care utilizatorul poate să îl ţină într-un rucsac. Plimbându-se pe stradă sau vorbind cu un prieten, utilizatorul îşi vede SMS-urile afişate pe lentile, direcţia de urmat cu ajutorul serviciului GPS şi poate să navigheze printre aplicaţii, bătând uşor cu un deget în ramele ochelarilor.Dacă vrea să facă o fotografie, nu mai trebuie să îşi scoată telefonul. Este suficient să bată cu degetul în rama ochelarilor pentru a deschide aplicaţia foto, să privească spre locul dorit, iar fotografia este realizată cu ajutorul ochelarilor săi.În universul profesioniştilor, aceşti ochelari ar putea fi utilizaţi de către medici pentru a vizualiza dosarele unor pacienţi în timpul operaţiilor, au sugerat reprezentanţii companiei americane, care au fixat preţul de comercializare pentru acest produs la aproximativ 1.000 de euro.Gigantul sud-coreean Samsung a dezvoltat aplicaţii de realitate augmentată pentru noul său model S9, care îndeplinesc funcţii multiple: emoji care seamănă cu utilizatorul şi care reproduc expresiile acestuia atunci când el priveşte aparatul, dar şi traducerea simultană a unui text într-o limbă străină, prin simpla trecere a telefonului pe deasupra acelui text.Pot eu cu adevărat să sparg acest zid sau exista o ţeavă în spatele lui? Pentru a răspunde acestei dileme cu care se confruntă orice persoană care doreşte să îşi renoveze locuinţa, compania israeliană Vayyar a pus la punct un senzor ce funcţionează cu unde radio, ce poate fi lipit pe telefonul mobil. Este suficient ca telefonul să fie aşezat apoi pe zid, iar tot ceea ce se află în spatele acelui perete apare pe ecran - lemn, ciment, cabluri electrice, ţevi.Această tehnologie, ce permite, de asemenea, localizarea fiinţelor umane, va avea aplicaţii multiple în viitoarele maşini şi case conectate, au promis reprezentanţii firmei israeliene: dacă un bebeluş a fost uitat într-un automobil sau cunoaşterea de la distanţă a cazurilor în care persoanele în vârstă au căzut şi au rămas imobilizate în locuinţele lor.Smartphone-ul devine un element fundamental în viaţa cotidiană în cazul tuturor invenţiilor.Inginerii sud-coreeni au creat un lacăt conectat la smartphone-ul proprietarului via Bluetooth. Fixat pe roata din faţă, el se blochează automat atunci când biciclistul se opreşte şi îşi parchează bicicleta. Atunci când revine, lacătul se deblochează înainte ca proprietarul să urce pe şaua bicicletei.În caz de tentativă de furt, o alarmă se declanşează şi proprietarul este înştiinţat pe telefonul său.Un start-up, Bisecu, va începe producţia pentru acest dispozitiv la sfârşitul lunii martie, iar primul teritoriu avut în vedere pentru comercializarea produsului este Europa.Odată ajuns acasă după o plimbare cu bicicleta, utilizatorul poate să îşi scoată smartphone-ul din buzunar pentru a verifica stadiul de preparare a fripturii sale din cuptor, graţie unui termometru conectat la telefon via Bluetooth sau wi-fi, conceput de compania britanică Meater.Termometrul trebuie să fie înfipt în friptură şi utilizatorul nu va mai fi nevoit să meargă cu regularitate să verifice cuptorul: smartphone-ul trimite o notificare imediat ce friptura ajunge la stadiul de preparare dorit.Dacă, după aceste mese consistente, fericitul utilizator de smartphone decide să urmeze un regim alimentar, îi va fi suficient să lanseze o aplicaţie dezvoltată pentru casca Modius, creată de un start-up olandez, Neurovalens, în colaborare cu cercetătorii de la Universitatea San Diego.Doi senzori lipiţi în spatele urechilor trimit un (slab) stimul electric spre nervul vestibular, conectat de partea din creier care controlează apetitul şi stocarea grăsimii, a explicat CEO-ul Jason McKeown, care a dezvăluit că "80% dintre utilizatori au reuşit să slăbească" cu ajutorul acestei metode.Ediţia din 2018 a Congresului Mondial al Telefoniei Mobile (World Mobile Congress - WMC) are loc la Barcelona în perioada 26 februarie - 1 martie.