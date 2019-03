Gaburici: În 2019, în cadrul Moldova IT Parc, estimăm o creștere cu circa 40% a venitului prognozat comparativ anului precedent

"Sectorul IT din Moldova este în deplină dezvoltare, iar stimulatorul principal este modelul Parcului IT virtual. Această inițiativă, lansată începând cu ianuarie 2018, a demonstrat potențialul major de poziționare a țării noastre pe harta globală drept destinație IT. În 2019, în cadrul Moldova IT Parc, estimăm o creștere cu circa 40% a venitului prognozat comparativ anului precedent, atingând 2,6 miliarde lei, ceea ce confirmă dinamismul pieței tehnologiei informației în Republica Moldova". Declarația a fost făcută de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, la întâlnirea cu administrația și unii rezidenți ai Moldova IT Parc.

În doar un an de activitate, Parcul IT a înregistrat un număr de 339 rezidenți activi, cu un venit din vânzări de circa 2 miliarde lei, depășind venitul prognozat cu aproximativ 77 milioane lei. Astfel, atât exporturile cât și vânzările locale au cunoscut o creștere semnificativă pe parcursul anului 2018, depășind volumele prognozate. Vânzările locale în primul an de activitate a rezidenților în noul regim fiscal au atins valoarea de 373 milioane lei iar exporturile realizate doar de rezidenții Parcului, fiind de circa 4.4 ori mai mari, depășind suma de 1,6 miliarde lei.

Totodată, dinamica de creștere se păstrează și pe parcursul primelor două luni ale anului 2019. La ziua de azi, calitatea de rezident al Moldova IT Park o dețin 373 companii, dintre care 106 companii cu capital străin.

Potrivit lui Chiril Gaburici capitalul uman este unul din elementele cheie în dezvoltarea sectorului IT.

"Am reușit să creăm condiții optime pentru rezidenți, astfel încât să își poată dubla volumul de vânzări, dar și numărul de angajați. În 2019 ne așteptăm la o creștere importantă a numărului de rezidenți, încurajați de rezultatele companiilor înregistrate până în prezent. Acestea se datorează inclusiv interesului sporit din partea investitorilor străini, ce a rezultat într-un număr de 96 companii cu capital străin înregistrate, din 27 de țări. Originea capitalului străin este preponderent din SUA și Uniunea Europeană", a menționat ministrul.

Conform datelor, cele mai solicitate și profitabile activități eligibile în cadrul Moldova IT Parc, pe parcursul anului 2018 au fost: servicii de realizare a soft-ului la comandă, servicii de prelucrare de date, administrarea paginilor web și activități conexe, precum și alte activități de servicii IT. Printre direcțiile cu potențial de creștere se numără industria creativă, R&D, dar și prototiparea.