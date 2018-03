Gabriela Firea: Nu am venit la Chişinău să fac politică, eu am venit la Chişinău să fac politici publice

Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, se află într-o vizită oficială la Chişinău. Acesta s-a întâlnit cu primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu.

Silvia Radu a venit cu un mesaj de mulţumire pentru tot ajutorul care îl oferă aceasta pentru Chişinău.

"Mulţumesc pentru prietenia care mi-o oferiţi, atât personal, cât şi profesional. Mult succes! Şi sper că aceste proiecte vor duce la îmbunătăţirea vieţii de zi cu zi a cetăţenilor", a spus Silvia Radu, edilul Capititalei.

Primarul general de Bucureşti şi primarul interimar de Chişinău au discutat despre o serie de posibilităţi de preluare a practicilor care au adus succes la Bucureşti şi care urmează să aducă succes şi la Chişinău. Protocolul semnat la Bucureşti ţine de mai multe acţiuni concrete.

Totodată, ambii primari au vorbit despre eficienţa întreprindelor municipale, despre proiecte concrete ce ţin de experienţe în gestiunea persoanelor cu vârstă înaintată, transport, dar s-au referit şi la domenii ce ţin de educaţie şi sănătate.

"Am venit aici ca o soră, iar noi toţi aici am venit ca prietenii voştri. Am venit să-i ajut şi să-i să-i sprijin pe fraţii mei, de aici de la Chişinău. Eu nu am venit la Chişinău să fac politică, eu am venit la Chişinău să fac politici publice. Pentru mine este o mare bucurie să mă aflu la Chişinău, chiar în această lună, în anul Centenar. Noi ambele, ca primari avem o datorie morală, cât şi una profesională. Datoria de a încerca cu puterile noastre să facem viaţa mai bună a oamenilor care îşi pun speranţa în noi. Nu dorim să ne oprim aici, vrem sa continuăm cu o colaborare în ceea ce priveşte delegarea servicilor publice, astfel, ca banii publici să fie cheltuiţi cu inteligenţă, să nu fie o risipă financiară.

De asemena, dorim să împărtăşim din experienţa noastră. Dezvoltarea în sensul unui oraş smart. Vrem ca cetăţenii de la Chişinău să benefecieze de toate descoperirele: parcări inteligente, semafoare inteligente. Ne dorim o cooperare în ceea ce priveşte regenerarea urbană. Totodată, o colaborare în domeniul infrastructurii rutierte şi a transportului. Pentru a face mult mai mult pentru oamenii care au atât de multe speranţe în noi.

În ceea ce priveşte acţiunile concrete, ne dorim să sprijinim consolidarea maternităţii Nr1, de asemneaa, vrem să ne implicăm pentru refacerea liceului Mihai Eminescu din Capitală, dar şi să oferim 500 de tabere pe sezonul de vară pentru elevii din Chişinău. Vom mai organiza foarte multe evenimente culturale, trupele de teatru de la Chişinău vor veni la Bucureşti şi cele de la Bucureşti la Chisinau. Vom face şi donaţii de cărţi, iar, astăzi, am venit la Chişinău cu o donaţie de 600 de cărti", a spus Gabriela Firea, primarul general de Bucureşti.