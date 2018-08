FURY-WILDER, UN DUEL DE FOC. Boxerii se vor bate în decembrie

Este oficial! Boxerul Tyson Fury se va confrunta în ring cu americanul Deontay Wilder, Partida se va disputa la sfârşitul acestui an. Boxerul britanic a făcut anunţul chiar după victoria obţinută în faţa italianului Francesco Pianeta.



Fury şi Wilder au dat deja ochii în ring, iar britanicul l-a și ameninţat cu bătaia pe viitorul său adversar.

"Ei au sunat, eu am răspuns. Mi-au trimis contractul. Am acceptat şi astfel el va avea şansa să lupte cu un campion mondial. Vreau să promit şi sunt sigur că o voi face-o: am să merg la Las Vegas şi am să te bat acolo", a spus boxerul Tyson Fury.



Cei doi se vor lupta pentru titlul mondial WBC, deţinut la moment de Wilder, în luna decembrie, la Las Vegas.

"Suntem gata acum. Această luptă va avea loc. Este oficial! Se va disputa! Asta este ceea ce am aşteptat cu toţii. Cel mai bun va lupta cu cel mai bun", a spus boxerul Deontay Wilder.

Acum trei ani, Tyson Fury avea la el toate centurile de campion mondial după ce-l învinsese pe ucraineanul Volodimir Kliciko. Ulterior, el a fost deposedat de ele din cauza unor probleme cu drogurile.



Fury a revenit în ring anul acesta, cu o victorie prin knock-out tehnic în faţa albanezului Sefer Seferi, iar sâmbătă seara l-a învins la puncte pe italianul Francesco Pianeta.