FURY, SHOW LA ANTRENAMENT. Tyson a apărut purtând pe cap o mască mexicană

foto: publika.md

Boxerul britanic Tyson Fury a făcut show la antrenamentul deschis publicului, ce a avut loc într-un hotel din Las Vegas. Fostul campion mondial în categoria grea a apărut purtând pe cap o mască mexicană a luptătorilor din Wrestling, iar apoi a fluturat steagul Mexicului.



Fury a explicat apariţia sa prin faptul că are tot mai mulţi fani din Mexic, iar duelul său cu suedezul Otto Wallin se va desfăşura chiar înaintea Zilei Independeţei Mexicului. Sub privirile sutelor de fani, Fury a făcut tradiţionalul box cu umbra, iar apoi a continuat pregătirea cu antrenorul Ben Davison.



"Sunt un animal deosebit pentru aceşti oameni. Nu am venit aici să ne jucăm. Am făcut un antrenament "în toată legea", lovituri puternice, totul în timp real. Wallin va lupta cu cel mai bun boxer din lume şi are nevoie de mult ajutor. Sper că a trimis aici oameni care mă analizează", a declarat Tyson Fury, boxer.



Tyson Fury, care a obţinut în cariera sa 28 de victorii şi o remiză, se va confrunta cu Otto Wallin în Las Vegas pe 14 septembrie.