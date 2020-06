Furtună recunoaşte că s-au comis anumite greşeli. Restricţii au fost relaxate prea devreme

Autorităţile au admis anumite greşeli în administrarea pandemiei COVID-19, astfel încât ne-am pomenit în mijlocul unei explozii a îmbolnăvirilor. O recunoaşte şeful ANSP, Nicolae Furtună, invitat la PRIME. Acesta recunoaşte că anumite măsuri au fost relaxate prea devreme şi spune că a fost şi este împotriva redeschiderii Pieţei Centrale şi a oficierii slujbelor în biserici cu participarea oamenilor."Am unele regrete că eu personal pentru că nu am fost mai insistent şi nu am fost auzit de colegii mei din comisie ca să nu relaxăm unele măsuri deoarece ele ne-au adus surprizele pe care le bănuiam. Eu rămân împotriva reluării activităţii grădiniţelor şi în situaţia asta doamne fereşte dacă noi deschideam grădiniţele, să te ferească sfântul".Pe de altă parte, funcţionarul spune că este dezamăgit şi de atitudinea întregii societăţi, care nu respectă măsurile impuse pentru prevenirea răspândirii acestui virus."Eu mă uitam acum în reportajele dumneavoastră din Piaţa Centrală Să mă scuzaţi aceasta nu este purtat mască, dar este bătaie de joc. Mor oameni în zile de pace şi mor din nepăsare, din imprudenţă şi din iresponsabilitate şi acesta e păcat".În aceste condiţii, nu se ştie cât va mai rezista personalul medical sub povara numărului mare de persoane infectate."Şi pe front soldaţii câteva ore să se odihnească în tranşee, dar noi nu suntem pe front. Şi este de înţeles unii colegi de-ai noştri nu şi-au văzut familia nu şi-au văzut copiii şi pur şi simplu au obosit să facă faţă acestui val masiv de spitalizari."Şeful ANSP, spune că deja au început controalele masive la diferiţi agenţi economici."Am rugat simplu începem activitatea frizeriilor doar cu îngrijire de păr, ulterior mergem mai departe. Nu, lumea nu a înţeles mesajul. Lumea fără măşti face şi manichiură şi pedichiură. Deja avem patru frizeri infectaţi, avem farmacişti infectaţi. De aceea am luat o decizie categorică amendă şi suspendarea activităţii."Potrivit lui Nicolae Furtună, în prezent, ţara noastră se încadrează în ultimul scenariu privind numărul celor infectaţi cu noul coronavirus, atunci când avem o răspândire comunitară.