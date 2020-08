Furtuna Laura face RAVAGII în Haiti. O fetiță de 10 ani, prima victimă

Copilul şi-a pierdut viaţa în urma căderii unui copac pe casa sa din Anse-a-Pitres, în departamentul de sud-est al Haiti, potrivit unui raport preliminar al protecţiei civile haitiene, transmis AFP, scrie agerpres.ro Mai multe locuinţe sunt deja inundate în această comună de frontieră unde evacuările locuitorilor erau în curs de desfăşurare duminică dimineaţă, după cum a precizat protecţia civilă.Aflată încă în Republica Dominicană, cu care Haiti împarte insula Hispaniola (Quisqueya), furtuna a provocat, începând de la ora locală 5:00 (9:00 GMT), ploi în cantităţi moderate până la abundente în mai multe localităţi din ţară, însoţite de vânt.Începând de vineri, Haiti se află sub cod portocaliu din cauza riscului de precipitaţii torenţiale şi rafale de vânt.Activităţile de cabotaj, scurte călătorii din port în port de-a lungul coastei, au fost interzise de autorităţile haitiene până la noi ordine.Dacă impactul COVID-19 a fost până în prezent relativ redus în Haiti, cu 8.050 de cazuri testate pozitiv şi 196 de decese asociate oficial noului coronavirus, autorităţile haitiene doresc să prevină o posibilă răspândire a epidemiei în contextul unor dezastre naturale, cum ar fi furtuna Laura.''Puneţi-vă măştile şi respectaţi distanţa, mai ales în adăposturile temporare. Având în vedere COVID, deţinem o capacitate considerabil redusă în adăposturi", a subliniat sâmbătă ministrul de Interne, Audain Fils Bernadel, în cadrul unei informări de presă.În fiecare an, din iunie până în noiembrie, Haiti se află sub ameninţarea ciclonilor, iar ploile abundente ameninţă viaţa celor mai defavorizaţi cetăţeni, care trăiesc în zone expuse riscului.