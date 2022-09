Furtuna Fiona a făcut PRĂPĂD în Canada. Mai multe case au fost aruncat în mare: Sunt străzi întregi care au dispărut (VIDEO)

Liniile electrice au fost doborâte și casele aruncate în mare, după ce furtuna Fiona a lovit coasta de est a Canadei. O femeie este dată dispărută după ce a fost aruncată în larg, în Newfoundland, scrie BBC, citează libertatea.ro.

Fiona a fost retrogradată vineri de la un uragan la o furtună tropicală. Astfel de evenimente meteorologice sunt rare în Canada, iar poliția a spus că furtuna nu a fost asemănătoare „cu nimic din ce am văzut vreodată”.

Armata a fost trimisă în Nova Scoția pentru a ajuta la operațiunea de curățare a zonelor lovite de furtună. Părți din cinci provincii canadiene au fost lovite de ploi torențiale și vânturi de până la 160 km/h, cu inundații pe scară largă. Sute de mii de oameni au rămas fără energie electrică.





Unbelievable video of storm surge from Superstorm #Fiona in Newfoundland, Canada.



Shows you the extreme power and danger of storm surge at the coast. pic.twitter.com/uyvwAXaTKA