Furtuna Darcy face ravagii în Germania şi Regatul Ţărilor de Jos

Furtuna Darcy, cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimul deceniu, face ravagii în Germania şi Regatul Ţărilor de Jos. Meteorologii au emis o avertizare cod roşu de ninsoare, ger şi viscol, iar transportului feroviar şi rutier au fost serios afectate. Ninge de sâmbătă, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 20 de centimetri.În mai multe oraşe, temperaturile au coborât sub zero grade, fenomen neobişnuit pentru această ţară. În pofida vremii, mulţi olandezi s-au bucurat totuşi de iarnă şi au ieşit să se bată cu bulgări, deşi riscă să fie amendaţi: bătăile cu zăpadă sunt permise doar între membrii aceleiaşi familii, pentru a reduce riscul îmbolnăvirilor de COVID-19. De altfel, din cauza ninsorilor, în Ţările de Jos au fost închise temporar mai multe centre de testare şi vaccinare anti-COVID.Şi Germania este afectată de ninsori. Duminică, mai multe curse feroviare au fost suspendate. În oraşul Munster, unde stratul de omăt are între 20 şi 30 de centimetri, autorităţile locale au suspendat de ieri circulaţia autobuzelor.Din cauza vremii nefavorabile, avionul care urma să transporte astăzi în România a opta tranşă de vaccin anti COVID - 19, produs de Pfizer, nu a mai decolat din Germania. Premierul român, Florin Cîţu, a dat asigurări că vaccinul va fi adus la Bucureşti cel târziu marţi şi că se ia în calcul ca transportul să fie efectuat cu un avion militar.Potrivit prognozelor meteorologilor germani, vremea rea se va menţine şi în zilele următoare. Va continua să ningă şi să viscolească puternic, iar în câteva landuri se va forma polei.