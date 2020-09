Furtuna a intrat în dizgrația tuturor. Și președintele Igor Dodon îi cere demisia

Președintele țării, Igor Dodon, cere demisia șefului ANSP, Nicolae Furtună, după ce ieri acesta a făcut declarația scandaloasă despre decesele provocate de COVID-19.

"Îmi exprim regretul și consternarea față de declarațiile făcute de directorul ANSP, Nicolae Furtună. Nu am obiecții față de activitatea domnului Furtună, știu că a muncit din greu în această perioadă pandemică foarte complicată, dar declarația complet inadecvată pe care a făcut-o îi afectează grav credibilitatea pentru activitatea sa de mai departe. Consider că după această afirmație nu mai are calitatea morală să ocupe funcția de director ANSP și trebuie să demisioneze. Am transmis și Guvernului poziția mea și aștept o decizie conformă cu așteptările opiniei publice", a menționat Igor Dodon.

Astăzi, Nicolae Furtună a ieşit într-un briefing de presă în care şi-a prezentat scuze pentru declaraţiile de aseară. Potrivit şefului ANSP, termenul de "povară" a fost folosit în sens medical, nu social.

Șeful statului spune că "scuzele publice nu sunt suficiente atunci când printr-o declarație afectezi moral un număr mare de oameni".

Ieri, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, Nicolae Furtună a declarat că "în toată lumea, COVID-19 a luat viaţa celor care şi aşa erau o povară pentru ei şi pentru cei din jur". Constatarea scandaloasă a stârnit un val de indignări. Unii politicieni care au comentat situaţia cer chiar demisia şefului de la ANSP.