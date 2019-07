FURTUL de la MAIB. Păgubaşii, anunțați prin SMS: Vom sta aici să aflăm dacă banca ne va întoarce banii (VIDEO)

Oamenii care au fost prejudiciaţi în urma furtului de la Moldova Agroindbank spun că au aflat despre faptul că banca a fost spartă printr-un SMS.

Astăzi, aceştia au mers la sediul central al MAIB pentru a afla care este situația cu banii lor:

"Toţi am aflat prin intermediul unui SMS, nu au telefonat să spună ce s-a întâmplat. Am venit repede la filială. Un paznic a spus să mergem la poliţie, unde am scris declaraţie. Au ieşit câţiva reprezentanţi de la bancă şi ne-au spus că totul se va rezolva. Dar nu avem încă nimic concret".

"Nu vom pleca de aici fără un răspuns concret. Vom sta aici să aflăm dacă banca ne va întoarce banii. Aici sunt oameni care au muncit peste hotare o viaţă şi au adunat aceşti bani. Stăm aici de dimineață, ne-au întrebat pe fiecare doar ce sumă aveam și ce documente".

"Vrem să ne întoarcă ceea ce este al nostru. Eu sunt la pensie şi ce s-a întâmplat? Am rămas fără bani. Am vrut să-mi asigur bătrânețea.

"Ne-au spus că s-a întâmplat din neglijenţa pazei filialei. Ne-au spus că e vorba de neglijenţă".